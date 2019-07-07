Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К
Ротор
02
Футбол. Первый дивизион
20:54
Балтика
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Химки
25
Все события
Фоторепортажи
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
12:04 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты уступили словенцам в полуфинале квалификации Лиги наций и поспорят за 3-е место с Турцией

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты сыграют сегодня заключительный матч квалификации Лиги наций с Турцией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В полуфинале подопечные главного тренера Виктора Бекши уступили в Любляне в напряженном поединке Словении — 1:3 (25:21, 25:27, 20:25, 18:25).

Читайте также
Белорусские волейболисты уступили Кубе в квалификации Лиги наций

Белорусская команда усилиями Константина Тюшкевич и Павла Куклинского на подаче, Сергея Бусела и Андрея Радюка на блоке смогли получить преимущество в счете, но опытная словенская команда изменила ход встречи в концовке второй партии.

Во встрече не смог сыграть один из лучших снайперов турнира белорус Родион Мискевич, получивший небольшое повреждение. Наиболее результативными в прошедшем матче стали Павел Куклинский (20 очков) и Артем Кудряшов (13).

В другом полуфинале Куба в пятисетовом поединке обыграла Турцию — 3:2. В финале квалификации Лиги наций сыграют Куба — Словения (21.30), а в 18.30 на площадку арены «Стожице» выйдут волейболисты Беларуси и Турции.

Эти две команды уже встречались в финале золотой Евролиги в Таллине, где сильнее (3:0) были соперники команды Виктора Бекши.

 Гороскоп на июль 2019 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля
По максимальному гамбургскому счету: россияне — чемпионы мира!
Встреча ЦСКА с фанатами: Ахметов кормил пловом, Гончаренко шутил
СМИ: «Спартак» предлагает €12 млн за сына Георге Хаджи
Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии
«Ювентус» готовит предложение по игроку «МЮ» в размере €130 млн
Японского чиновника обвинили в коррупции при выборе ОИ-2020
Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь