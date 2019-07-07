Белорусские волейболисты уступили словенцам в полуфинале квалификации Лиги наций и поспорят за 3-е место с Турцией

В полуфинале подопечные главного тренера Виктора Бекши уступили в Любляне в напряженном поединке Словении — 1:3 (25:21, 25:27, 20:25, 18:25).

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Белорусская команда усилиями Константина Тюшкевич и Павла Куклинского на подаче, Сергея Бусела и Андрея Радюка на блоке смогли получить преимущество в счете, но опытная словенская команда изменила ход встречи в концовке второй партии.

Во встрече не смог сыграть один из лучших снайперов турнира белорус Родион Мискевич, получивший небольшое повреждение. Наиболее результативными в прошедшем матче стали Павел Куклинский (20 очков) и Артем Кудряшов (13).

В другом полуфинале Куба в пятисетовом поединке обыграла Турцию — 3:2. В финале квалификации Лиги наций сыграют Куба — Словения (21.30), а в 18.30 на площадку арены «Стожице» выйдут волейболисты Беларуси и Турции.