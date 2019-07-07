Сборная Китая по волейболу стала бронзовым призером женской Лиги наций

В финальный этап вышли пять лучших команд по результатам группового этапа, а также сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды были разделены на две группы: в группе А выступали команды Турции, Китая и Италии, в группе B играли сборные США, Польши и Бразилии. Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в «Финал шести».