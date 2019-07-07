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14:58 (мск), источник: ТАСС

Волейболист сборной России Михайлов не сыграет в «Финале шести» Лиги наций из-за травмы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов не сыграет в «Финале шести» Лиги наций из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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Источник: РИА "Новости"

В «Финале шести» команды разделены на две группы по три в каждой. Две сильнейшие сборные в каждой группе выйдут в полуфинал. Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Франции и США, группу В составили сборные Польши, Бразилии и Ирана.

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«Мы планировали усилить команду Михайловым, но у него повреждение. Было принято решение оставить его в Москве, чтобы он восстановился и готовился к отбору на Олимпийские игры», — сказал Яременко.

Полный состав сборной Россиина «Финал шести»: связующие — Дмитрий Ковалев, Игорь Кобзарь; диагональные — Денис Земченок, Виктор Полетаев; блокирующие — Ильяс Куркаев, Игорь Филиппов, Иван Яковлев; доигровщики — Дмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных, Антон Семышев; либеро — Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

«Финал шести» Лиги наций пройдет в Чикаго с 10 по 14 июля.

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