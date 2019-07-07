Волейболист сборной России Михайлов не сыграет в «Финале шести» Лиги наций из-за травмы

В «Финале шести» команды разделены на две группы по три в каждой. Две сильнейшие сборные в каждой группе выйдут в полуфинал. Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Франции и США, группу В составили сборные Польши, Бразилии и Ирана.