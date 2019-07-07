Сборная США по волейболу во второй раз подряд выиграла женскую Лигу наций

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:13) в пользу американок. Ранее в воскресенье состоялась встреча за третье место, в которой команда Китая обыграла сборную Турции со счетом 3−1.

В финальный этап вышли пять лучших команд по результатам группового этапа, а также сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды были разделены на две группы: в группе А выступали команды Турции, Китая и Италии, в группе B играли сборные США, Польши и Бразилии.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в «Финал шести».