Мужская сборная Беларуси победила Турцию и заняла третье место в квалификации Лиги наций

Источник: РИА "Новости"

До старта матча в Любляне эксперты отдавали предпочтение соперникам команды Виктора Бекши. Турецкие волейболисты на квалификационный турнир привезли в столицу Словении более ровный состав, они выиграли у белорусов и в финале золотой Евролиги в Таллинне в июне.

Прошедший матч стал одним из лучших в сезоне в сборной у Андрея Радюка, который набрал 17 очков и уверенно действовал в четвертой зоне. Эффективно провел весь турнир в Любляне и завершившуюся встречу с турками Константин Тюшкевич. Пасующий, заменивший Алексея Кураша на этой позиции, при счете 22:20 вышел на подачу и сделал три эйса подряд — 25:20.

Мужская сборная Беларуси финишировала в квалификации Лиги наций третьей, обыграв Египет (3:2), уступив Кубе (1:3) и Словении (1:3), победив Турцию (3:1).