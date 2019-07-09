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14:26 (мск), источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к чемпионату Европы

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к чемпионату Европы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный тренер национальной команды Петр Хилько.

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Сезон для одной из самых успешных дружин в игровых видах спорта начался с выступления в золотой Евролиге, в которой белорусские волейболистки заняли третье место. После отдыха лучшие игроки вновь собрались на базе брестского Дворца спорта «Виктория». В составе — все сильнейшие. В августе к сборной Беларуси присоединятся Анна Климец и Вера Костючик из екатеринбургской «Уралочки». Из потерь — блокирующая Анжелика Борисевич, которая восстанавливается после травмы, завершила карьеру ведущая пасующая Ольга Пальчевская, не выступит на чемпионате Европы и одна из самых талантливых игроков последних лет Анна Гришкевич, которая планирует уйти в декретный отпуск. В составе нападающую призвана заменить Ильина Ильюта.

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В Бресте белорусские волейболистки будут заниматься до 19 июля, после отправятся в Польшу, где 20 и 21 июля сыграют со сборной этой страны и Чехией. С 1 по 5 августа команда под руководством Петра Хилько сыграет в Греции, а с 6 августа продолжит тренировки в Барановичах. Заключительной проверкой сил станет турнир в Запорожье, после чего 21 августа сборная отправится в Братиславу.

На чемпионате Европы в группе D белоруски 23 августа сыграют с Россией, 25 августа — с Испанией, на следующий день встретятся со Словакией, 28 августа проведут матч с Германией, а завершат групповой этап поединком со Швейцарией 29 августа.

Для женской сборной Беларуси континентальный форум станет девятым в истории. Наиболее высокого результата национальная команда добилась в 2017 году, заняв седьмое место.

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