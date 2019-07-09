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15:14 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 9 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Чехии в четвертьфинале турнира на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

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Матч завершился со счетом 3−0 (27:25, 25:17, 25:16). Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее во вторник.

В волейбольном турнире Универсиады стартовали 16 команд, они были разделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала золото.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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