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15:49 (мск), источник: ТАСС

Продажи билетов на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве выросли после победы россиян на ЧМ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Продажи билетов на матчи чемпионата Европы по пляжному волейболу, который пройдет в Москве, выросли после победы россиян на чемпионате мира. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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Источник: РИА "Новости"

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский 7 июля завоевали золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

«Сейчас продано более 15% билетов на финальные дни чемпионата Европы, причем активно покупают более дорогие билеты. Обычно продажи поднимаются к началу соревнований, сейчас билеты начали продаваться активнее после того, как наши ребята хорошо выступили на чемпионате мира. Думаю, что к концу недели продажи еще возрастут», — сообщил Яременко.

«Цены на билеты доступные, нас даже пожурили, что на такое значимое мероприятие мы установили довольно низкие цены (на матчи предварительных раундов стоимость билетов составляет от 150 руб., на финальные раунды — от 300 — прим. ТАСС). Но ближе к началу соревнований цены на билеты будут повышаться. Какое-то количество мест мы зарезервировали для благотворительности и приглашений», — добавил генеральный секретарь ВФВ.

Матчи чемпионата Европы среди мужских и женских команд состоятся на специально построенной площадке в «Лужниках» на берегу Москвы-реки. Соревнования пройдут с 5 по 11 августа.

Чемпионаты Европы по пляжному волейболу проводятся с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году — в Сочи.

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