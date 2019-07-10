«Финал шести» волейбольной Лиги наций с участием мужской сборной России стартует в Чикаго

Источник: РИА "Новости"

Откроют соревнования команды США и Франции, которые попали в группу A вместе с российскими волейболистами. Подопечные Туомаса Саммельвуо вступят в борьбу в ночь на 12 июля матчем с французами. В рамках группы B выступят сборные Ирана, Бразилии и Польши. По две лучшие команды выйдут в полуфинал турнира.

Лига наций является коммерческим соревнованием, сменившим в международном календаре Мировую лигу. В нынешнем сезоне многие жаловались на большое количество перелетов и не всегда соответствующее качество организации со стороны принимающей стороны. Например, во время этапа в Австралии несколько команд, среди которых была и сборная России, направили письма в Международную федерацию волейбола (FIVB) с просьбой об улучшении условий. Ситуация была оперативно исправлена.

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Необходимо выступить достойно

По итогам предварительного раунда подопечные Саммельвуо заняли третье место, одержав 12 побед и потерпев три поражения. Нынешний розыгрыш турнира — второй в истории, в предыдущем лучшими стали россияне. Саммельвуо опробовал в матчах предварительного этапа большое количество игроков, не привлекая при этом лидеров. Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский, Александр Бутько и Артем Вольвич присоединятся к сборной во время подготовки к олимпийскому отборочному турниру, который пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа.

Основополагающими волейболистами в Лиге наций стали капитан команды Игорь Кобзарь и диагональный Виктор Полетаев. Несмотря на не самое успешное начало, сборная сумела наладить игру и пробиться в «Финал шести». Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) ставит перед национальной командой задачу успешно выступить на турнире.

«Задачи не поменялись, — заявил ТАСС генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. — Лига наций была и остается подготовительным этапом к отбору на Олимпийские игры. Ставили задачу попасть в финал и выступить там на должном уровне. Команда уже показала, что может играть с сильными соперниками, теперь ей предстоит непростой решающий раунд».