Две российские пары уступили в первом раунде плей-офф этапа МТ по бич-волею

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фола
Чихура
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме
Баллимена Юнайтед
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бранн
Шэмрок Роверс
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Маккаби Хайфа
Мура
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дебрецен
Кукеши
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Крусейдерс
Б-36
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бреннбю
Интер Т
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде
КР Рейкьявик
30
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Академия Пандев
Зриньски
02
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шахтер С
Хибернианс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сперанца Н
Нефтчи
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Радник Б
Спартак Тр
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо Тб
Энгордани
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Жальгирис К
Аполлон
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лиепая
Динамо Мн
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ружомберок
Левски
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ритеряй
Клаксвик
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бальцан
Домжале
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
КуПС
Витебск
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Флора
Раднички Н
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сабаил
Университатя Кр
13
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
ФК Килмарнок
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:30
Европа
Легия
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Милсами
Футбол. Еврокубки
21:30
Чукарички
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Зета
Види
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Краковия
Футбол. Еврокубки
21:45
Корк Сити
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Хеугесунн
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Норчепинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
РоПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Гонвед
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Широки Бриег
Кайрат
Футбол. Еврокубки
18:30
Лачи
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
18:30
Транс
Будучност
02
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Петрокуб
10
Футбол. Еврокубки
23:00
Брейдаблик
Вадуц
Футбол. Еврокубки
23:00
Стьярнан
Левадия
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
ФК Македония
31
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Теута
30
Футбол. Еврокубки
17:00
Ордабасы
Торпедо Кт
10
Футбол. Еврокубки
16:30
Пюник
Шкупи
33
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Две российские пары уступили в первом раунде плей-офф этапа МТ по бич-волею

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россияне Константин Семенов/Илья Лешуков и Вячеслав Красильников/Олег Стояновский проиграли свои матчи в первом раунде плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Гштаде (Швейцария).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Семенов и Лешуков уступили полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку со счетом 0−2 (14:21, 19:21).

Красильников/Стояновский проиграли бразильцам Гуто и Саймону — 0−2 (21:23, 19:21).

Красильников и Стояновский являются действующими чемпионами мира.

 Отсидевший 13 лет в колонии футболист дал совет Кокорину и Мамаеву
Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
Шесть игр ЦСКА со СКА. КХЛ представила календарь на новый сезон
Георги Хаджи прокомментировал возможный переход сына в «Спартак»
Спорт не бросит. Лебедев завершил карьеру и ушел в политику
Комбаров: Каррера перестал тренировать «Спартак» из-за колена
Тест: За кого вам болеть в РПЛ?
«Я боялась ее»: Цурская рассказала о стыде перед Тутберидзе
Швед из «Краснодара» рассказал о плюсах и минусах жизни в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь