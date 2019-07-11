Две российские пары уступили в первом раунде плей-офф этапа МТ по бич-волею
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россияне Константин Семенов/Илья Лешуков и Вячеслав Красильников/Олег Стояновский проиграли свои матчи в первом раунде
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россияне Константин Семенов/Илья Лешуков и Вячеслав Красильников/Олег Стояновский проиграли свои матчи в первом раунде
Семенов и Лешуков уступили полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку со счетом 0−2 (14:21, 19:21).
Красильников/Стояновский проиграли бразильцам Гуто и Саймону — 0−2 (21:23, 19:21).
Красильников и Стояновский являются действующими чемпионами мира.