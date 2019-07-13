Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Армавир
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Енисей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
12.07
Арсенал Т
Динамо
11
Все события
Фоторепортажи
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
09:28 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бразилии обыграла команду Ирана в матче финального турнира волейбольной Лиги наций

ТАСС, 13 июля. Сборная Бразилии по волейболу одержала победу над командой Ирана в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Встреча завершилась со счетом 3−2.

Наверх
Источник: AFP 2019

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Ирана Милад Эбадипур, который набрал 24 очка. В составе бразильской команды больше всех очков на свой счет записал коллега Эбадипура по амплуа Рикардо Лукарелли (16).

Читайте также
Волейболистов сборной Ирана на 4 часа задержали в аэропорту Чикаго

Сборная Бразилии стала последним участником полуфинала. Ранее в эту стадию пробились команды России, Польши и США. Сборные Ирана и Франции завершили свое выступление, заняв пятое и шестое места соответственно. Полуфинальные пары определятся после заключительного матча группы А между командами России и США.

Лига наций — коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в «Финал шести».

Завершится турнир в ночь на 15 июля.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Чемпионат России по футболу возобновился матчем в Туле
Тремя матчами в субботу продолжится программа первого тура ЧР
Амир Хан нокаутировал австралийца в Саудовской Аравии
Денис Черышев стал самым дорогим российским футболистом
СМИ: «Ювентус» заплатит за трансфер футболиста «Аякса» €82 млн
Голландка побила мировой рекорд Мастерковой, державшийся 23 года
«Мемуары гейши»: Медведева показала фрагмент новой программы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь