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10:16 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты уступили команде США в матче финального турнира Лиги наций

ТАСС, 13 июля. Сборная России проиграла команде США во встрече финального турнира волейбольной Лиги наций, который проходит в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Матч завершился со счетом 0−3.

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Источник: AFP 2019

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал доигровщик сборной США Томас Яшке, набравший 13 очков. У команды России больше всех очков на свой счет записал его коллега по амплуа Федор Воронков (10).

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Сборная Бразилии обыграла команду Ирана в матче финального турнира волейбольной Лиги наций

Ранее сборная России уже обеспечила себе выход в полуфинал турнира, обыграв команду Франции (3−0). Россияне заняли второе место в группе А, пропустив вперед американцев. В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо 14 июля сыграют со сборной Польши (04:00 мск), которая стала победителем группы B. В другом матче на этой стадии встретятся команды США и Бразилии (01:00 мск).

Лига наций — коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в «Финал шести». Команды Ирана и Франции уже завершили свое выступление на этой стадии, заняв пятое и шестое места соответственно.

Российские волейболисты являются действующими победителями турнира. В прошлогоднем финале они обыграли французов со счетом 3−0. Турнир в Чикаго завершится в ночь на 15 июля.

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