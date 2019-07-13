Российские волейболисты уступили команде США в матче финального турнира Лиги наций

Ранее сборная России уже обеспечила себе выход в полуфинал турнира, обыграв команду Франции (3−0). Россияне заняли второе место в группе А, пропустив вперед американцев. В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо 14 июля сыграют со сборной Польши (04:00 мск), которая стала победителем группы B. В другом матче на этой стадии встретятся команды США и Бразилии (01:00 мск).

Лига наций — коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в «Финал шести». Команды Ирана и Франции уже завершили свое выступление на этой стадии, заняв пятое и шестое места соответственно.