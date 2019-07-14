Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
ЦСКА
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
13.07
Чертаново
Енисей
21
Футбол. Премьер-лига
13.07
Спартак
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига
13.07
Ростов
Оренбург
21
Все события
Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
8Бразилия выиграла Кубок Америки
10:31 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

ТАСС, 14 июля. Сборная России победила команду Польши в полуфинальной встрече волейбольной Лиги наций. Турнир проходит в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21) в пользу россиян. В финале, который состоится в ночь на понедельник (2:00 мск), команда России встретится с победителем матча между сборными США и Бразилии.

Лига наций — коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в «Финал шести».

Российские волейболисты являются действующими победителями турнира. В прошлогоднем финале они обыграли французов со счетом 3−0.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова
Украинка выиграла Уимблдон. А вы о Даше даже не слышали
Неймар протроллил «ПСЖ». Переход в «Барсу» — решенный вопрос
Русская биатлонистка намерена выступать за сборную другой страны
Новая эпоха. С чем остался «Коламбус» после ухода русских звезд
Экс-вратарь сборной России подписал двухлетний контракт с «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь