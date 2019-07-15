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07:49 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты второй раз подряд стали победителями Лиги наций

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сборная России победила команду США в финальной встрече волейбольной Лиги наций. Турнир проходил в Чикаго (штат Иллинойс, США).

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Матч завершился со счетом 3−1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) в пользу россиян. Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Волков (17 очков), у американцев больше всех набрал Тэйлор Сандер (20). Российские волейболисты второй год подряд стали победителями турнира.

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Российские волейболисты уступили команде США в матче финального турнира Лиги наций

Ранее в матче за бронзовые награды сборная Польши победила команду Бразилии (3−0).

Лига наций — коммерческое соревнование, с 2018 года сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в турнире 16 сборных сыграла по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии вышли в «Финал шести», где компанию им составили волейболисты из США на правах организатора финальной части турнира.

На групповой стадии россияне победили команду Франции (3−0) и уступили сборной США (0−3), в полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли поляков (3−1).

Мировая лига была создана в 1990 году и проводилась до 2017 года. Сборная России 22 раза выходила в финальный раунд Мировой лиги.

Трижды россияне побеждали в турнире, пять раз становились вторыми, семь раз — третьими.
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