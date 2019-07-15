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08:56 (мск), источник: ТАСС

Волейболисты Волков, Яковлев и Клюка вошли в символическую сборную Лиги наций

ТАСС, 15 июля. Три игрока сборной России по волейболу вошли в символическую сборную по итогам Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В ночь на понедельник российские волейболисты в финале Лиги наций обыграли американцев со счетом 3−1 и второй год подряд стали победителями турнира.

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Лучшими доигровщиками турнира признаны Дмитрий Волков (Россия) и Бартош Беднорж (Польша), блокирующими — Иван Яковлев (Россия) и Максвелл Холт (США), либеро — Кавика Шоджи (США), связующим — Мика Кристенсон (США), подающим — Егор Клюка (Россия). Самым ценным игроком Лиги наций признан американский волейболист Мэттью Андерсон.

Лига наций — коммерческое соревнование, с 2018 года сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в турнире 16 сборных сыграла по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии вышли в «Финал шести», где компанию им составили волейболисты из США на правах организатора финальной части турнира.

На групповой стадии россияне победили команду Франции (3−0) и уступили сборной США (0−3), в полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли поляков (3−1).

Мировая лига была создана в 1990 году и проводилась до 2017 года. Сборная России 22 раза выходила в финальный раунд Мировой лиги. Трижды россияне побеждали в турнире, пять раз становились вторыми, семь раз — третьими.

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