Россия — чемпион Лиги наций! Мужики переломили финал с США в Чикаго
Наша команда билась не только с соперником, но и с собой, а потому итоговая победа особенно ценна. Есть второй подряд титул в Лиге наций!
Наша команда билась не только с соперником, но и с собой, а потому итоговая победа особенно ценна. Есть второй подряд титул в Лиге наций!
Мужская волейбольная Лига наций существует уже больше двух лет. Но у неё
Финальный матч начался с осознания того, что тренерский штаб сборной США досконально разобрал игру нашего диагонального Виктора Полетаева.
Без работающей привычной схемы пришлось перестраиваться. Больше передач пошло на доигровщиков Егора Клюку и Дмитрия Волкова, а также в центр сетки на Ивана Яковлева и Ильяса Куркаева. До середины партии сборная России не набрала ни одного очка на блоке, много уступала соперникам в атаке, а равный счёт держался
Но сборная России преодолела все сложности. Полетаев
Начало второй партии вновь было равным. Но вновь ничего не получалось у Полетаева — ни во второй зоне, ни в четвёртой.
Правда, передач от связующего он поначалу не получал. К середине партии у российской команды не осталось видеопросмотров — обе ранние попытки были неудачными. Ко второму техническому преимущество сборной США составляло уже пять очков, а игра нашей команды, казалось, развалилась. После технического американцы набрали ещё одно очко, а при счёте 11:17 судьи отдали мяч хозяевам «Финала шести», но Кобзарь
Оказалось, что нет, очко отдали сборной России. Тут же Воронков отличился, блок сработал и вот уже 15:18. Вышедший вместо Кобзаря Дмитрий Ковалёв набрал очко с подачи, потом вновь отлично подал, и у сборной России был прекрасный шанс сократить разрыв до минимума. Возможно, это перевернуло бы ход партии. Однако Воронкова закрыли блоком, и сборная США тут же вернула себе всё, что потеряла. Показательным стал момент, когда Ковалёв отдавал на пайп Волкову, который уже пролетел высшую точку и мяча даже не коснулся. Сет было не спасти.
Третий сет начался так, словно и не было перерыва между партиями. Мгновенно счёт стал 2:6, Саммельвуо взял
Но тут же блеснул и Дмитрий Волков — в атаке и на подаче. Преимущество сборной США сократилось до одного брейкового мяча. И вновь игру на себя взял Клюка, который на подачах Кобзаря сначала в атаке до пола добил, а потом Андерсона на блоке закрыл. А после первого темпа от Яковлева сборная России ушла на второй технический лидером!
После ошибки американцев и отличной атаки Волкова преимущество наших увеличилось до трёх мячей, но ошибка на подаче и выбитый приём стоили дорого: от превосходства осталось одно очко. Но тут прошла атака у Полетаева, а Куркаев один в один закрыл Джендрика, пытавшегося атаковать первым темпом.
А затем последовал фантастический розыгрыш, и великолепная работа сборной России на блоке.
Четыре очка превосходства, но никакой спокойной концовки. Американцы вновь сократили, но опять в самый сложный момент забил Полетаев, который обрёл, наконец, уверенность. Да ещё и ошибка сборной США — вновь четыре очка. Со счёта 23:19 наши уже партию не отдали. Сет красивым пайпом завершил Волков.
В четвёртой партии Джон Спироу перевёл в доигровку Мэтта Андерсона, выпустил в диагональ Бенджамина Пэтча, но игру сборной США этот ход не усилил. Андерсон был очень хорош, но Пэтч как раз общему уровню не соответствовал. Поначалу, правда, игра была равной. Потом три очка подряд набрали наши, тем же ответили американцы, и так продолжалось до тех пор, пока на подачу не вышел Кобзарь. Наш связующий максимально затруднил для соперника приём, и сборная России это использовала. Сначала один брейковый мяч, потом второй, и три очка отрыва ко второму техническому.
Ну, а дальше после блистательной игры в защите и очередной выдающейся атаки Волкова преимущество выросло до пяти очков. Спироу расходовал
Сборная России защитила титул победителя Лиги наций и заработала миллион долларов. Но гораздо важнее, что она доказала свою состоятельность и в обновлённом составе.
Впереди в этом сезоне у нашей сборной матчи отборочного олимпийского турнира и чемпионат Европы. Впереди главные победы!
Андрей Шитихин