Россия — чемпион Лиги наций! Мужики переломили финал с США в Чикаго

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Мужская волейбольная Лига наций существует уже больше двух лет. Но у неё по-прежнему один победитель — это сборная России! В финале второго сезона российская команда в четырёх сетах взяла верх над сборной США. Марафон из 130 матчей завершился красивой, тяжёлой и заслуженной победой россиян. Новый тренер и новая команда начали с важнейшего трофея!

Где Полетаев?

Финальный матч начался с осознания того, что тренерский штаб сборной США досконально разобрал игру нашего диагонального Виктора Полетаева.

У лидера атак российской сборной не получалось вообще ничего. Игорь Кобзарь отдавал ему передачи, но Полетаев не мог забить — блок, аут, защита.

Без работающей привычной схемы пришлось перестраиваться. Больше передач пошло на доигровщиков Егора Клюку и Дмитрия Волкова, а также в центр сетки на Ивана Яковлева и Ильяса Куркаева. До середины партии сборная России не набрала ни одного очка на блоке, много уступала соперникам в атаке, а равный счёт держался из-за большего количества ошибок у американцев.

Но сборная России преодолела все сложности. Полетаев наконец-то набрал очко на блоке, потом и Волков закрыл Мэтта Андерсона, и хотя на второй технический перерыв с преимуществом ушли американцы, нашим оставалось отыграть только одно брейковое очко. Это удалось сделать за счёт блока, а потом Полетаев вновь стал первооткрывателем — выиграл розыгрыш обманным ударом. И несмотря на то, что диагональ в первой партии у сборной России так толком и не заработала, сет удалось вытащить на характере.

Неудавшаяся погоня

Начало второй партии вновь было равным. Но вновь ничего не получалось у Полетаева — ни во второй зоне, ни в четвёртой.

К первому техническому американцы получили преимущество в три мяча, и Туомас Саммельвуо решился на замену диагонального. Причём заменил Полетаева не Денис Земчёнок, а доигровщик Фёдор Воронков.

Правда, передач от связующего он поначалу не получал. К середине партии у российской команды не осталось видеопросмотров — обе ранние попытки были неудачными. Ко второму техническому преимущество сборной США составляло уже пять очков, а игра нашей команды, казалось, развалилась. После технического американцы набрали ещё одно очко, а при счёте 11:17 судьи отдали мяч хозяевам «Финала шести», но Кобзарь каким-то образом уговорил арбитра взять просмотр и посмотреть, действительно ли мяч попал в площадку.

Оказалось, что нет, очко отдали сборной России. Тут же Воронков отличился, блок сработал и вот уже 15:18. Вышедший вместо Кобзаря Дмитрий Ковалёв набрал очко с подачи, потом вновь отлично подал, и у сборной России был прекрасный шанс сократить разрыв до минимума. Возможно, это перевернуло бы ход партии. Однако Воронкова закрыли блоком, и сборная США тут же вернула себе всё, что потеряла. Показательным стал момент, когда Ковалёв отдавал на пайп Волкову, который уже пролетел высшую точку и мяча даже не коснулся. Сет было не спасти.

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Перелом

Третий сет начался так, словно и не было перерыва между партиями. Мгновенно счёт стал 2:6, Саммельвуо взял тайм-аут, во время которого просто наорал на игроков, чего обычно не делает. Но зато он добавил эмоций действиям своих парней, и началась тяжёлая погоня. На подаче Клюки подобрались на два очка, но тут же американцы за счёт атаки и подачи Тэйлора Сэндера всё вернули.

Но тут же блеснул и Дмитрий Волков — в атаке и на подаче. Преимущество сборной США сократилось до одного брейкового мяча. И вновь игру на себя взял Клюка, который на подачах Кобзаря сначала в атаке до пола добил, а потом Андерсона на блоке закрыл. А после первого темпа от Яковлева сборная России ушла на второй технический лидером!

После ошибки американцев и отличной атаки Волкова преимущество наших увеличилось до трёх мячей, но ошибка на подаче и выбитый приём стоили дорого: от превосходства осталось одно очко. Но тут прошла атака у Полетаева, а Куркаев один в один закрыл Джендрика, пытавшегося атаковать первым темпом.

А затем последовал фантастический розыгрыш, и великолепная работа сборной России на блоке.

Четыре очка превосходства, но никакой спокойной концовки. Американцы вновь сократили, но опять в самый сложный момент забил Полетаев, который обрёл, наконец, уверенность. Да ещё и ошибка сборной США — вновь четыре очка. Со счёта 23:19 наши уже партию не отдали. Сет красивым пайпом завершил Волков.

И победа!

В четвёртой партии Джон Спироу перевёл в доигровку Мэтта Андерсона, выпустил в диагональ Бенджамина Пэтча, но игру сборной США этот ход не усилил. Андерсон был очень хорош, но Пэтч как раз общему уровню не соответствовал. Поначалу, правда, игра была равной. Потом три очка подряд набрали наши, тем же ответили американцы, и так продолжалось до тех пор, пока на подачу не вышел Кобзарь. Наш связующий максимально затруднил для соперника приём, и сборная России это использовала. Сначала один брейковый мяч, потом второй, и три очка отрыва ко второму техническому.

Ну, а дальше после блистательной игры в защите и очередной выдающейся атаки Волкова преимущество выросло до пяти очков. Спироу расходовал тайм-ауты, но никак не мог повлиять на то, что происходило на площадке. А там сборная России уверенно довела матч до победы. Символично, что последнее очко набрал Полетаев, так неудачно начавший встречу.

Сборная России защитила титул победителя Лиги наций и заработала миллион долларов. Но гораздо важнее, что она доказала свою состоятельность и в обновлённом составе.

Впереди в этом сезоне у нашей сборной матчи отборочного олимпийского турнира и чемпионат Европы. Впереди главные победы!