Тренер сборной России по волейболу заявил, что команда не ожидала победы в Лиге наций

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В ночь на понедельник российские волейболисты в финале Лиги наций обыграли американцев со счетом 3−1 и второй год подряд стали победителями турнира.

«Мы были достаточно терпеливыми, поскольку понимали, что американцы — очень сильная команда. Мы рассчитывали на длинный матч, так как сборная США в полуфинале провела пять сетов, — сказал тренер, возглавивший сборную России в марте. — В начале матча у нас были проблемы в атаке, но мы смогли забить несколько важных мячей в тот момент, когда это было необходимо. Мы играли как команда — верили и доверяли друг другу».

В составе сборной России в турнире принимали участие много молодых игроков. «Я счастлив, что у нас есть новые игроки, способные играть на таком высоком уровне, — сказал финский специалист. — В начале турнира мы не ожидали, что сможем победить. Мы сосредотачивались на том, чтобы улучшать свою игру от матча к матчу».

Лига наций — коммерческое соревнование, с 2018 года сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в турнире 16 сборных сыграла по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии вышли в «Финал шести», где компанию им составили волейболисты из США на правах организатора финальной части турнира.