«Дифирамбов петь не будем». Глава ВФВ — о победе в Лиге наций

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Сегодня ночью российские волейболисты взяли еще один большой трофей — уже шестой за семь лет, второй раз подряд выиграв Лигу наций. Кроме нас после реформы турнира два года назад, собственно, никто и не выигрывал. В финале в Чикаго команда финна Туомаса Саммелвуо победила США — 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). Руководитель ВФВ встречает успех сдержанно — самые важные игры еще впереди.

— Спали этой ночью, Станислав Владимирович?

— Да не особо. (смеется) Все смотрели матч, болели и получили удовольствие от увиденного.

— Какие были мысли, когда в третьем сете Россия проигрывала 5:10?

— Мне все-таки казалось, что американцы сильно опасаются нашу сборную. И то, что у них был отрыв, далось им максимальным напряжением сил. Если посмотреть на весь матч, мы контролировали происходящее.

— Это фишка нашей сборной — волевые победы с вытаскиванием себя из тяжелых ситуаций?

— Я бы не назвал это фишкой, но ребята готовы, физически, психологически, тактически и умеют найти в себе скрытые резервы, когда трудно. Огромная работа была проведена. Очень тяжелый турнир, большое количество перелетов. Если вы заметили, Бразилия и Иран играли основными составами весь турнир, и их не хватило на концовку. У нас же была большая ротация, давали отдых, и в итоге благодаря тренерскому штабу удалось все привести к единому знаменателю. И в финале все ребята были серьезно готовы.

— Что-то можно с форматом турнира сделать? Действительно же очень энергозатратно.

— На сегодняшний день формат меняться не будет, изменений не предполагается. Но это факт: для команд это очень тяжело. Тем не менее, турнир хорош для зрителя, постоянно видишь свою команду, с разными соперниками, подогревается интерес к волейболу.

— Кто вам больше всего понравился из наших по итогам этих нескольких месяцев?

— Не хочу никого выделять, но все-таки Игорь Кобзарь справился с ролью первого связующего, он заслуживает отдельных слов. А так — все ребята провели турнир на очень высоком уровне.

— Туомас Саммелвуо немного необычный по ментальности для нас тренер, очень спокойный. Как вам его работа?

— Туомас провел один турнир, провел его хорошо. Но впереди у нас еще более важные соревнования. Пока все нормально, но дифирамбов давайте петь не будем.

— То есть говорить, что мы теперь главные фавориты Олимпиады, не хотите?

— На нее сначала попасть надо! Фаворитами Олимпиады будут шесть команд, абсолютно равных. А нам предстоит следующий шаг — это отбор на Игры, который пройдет в Санкт-Петербурге. Мы можем уже в августе решить эту задачу (соперниками в борьбе за одну путевку будут Куба, Иран и Мексика. — Прим. «СЭ»).

— Наша волейбольная сборная — лучшая в игровых видах спорта в России? Стабильно же победы идут в различных турнирах.