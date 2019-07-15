«Я счастлив как никогда. Но уже смотрю дальше»

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— Благодарен всем, кто работает в нашей сборной. Федерация, тренерский штаб, доктора, персонал и, конечно, игроки — все мы одна команда, — сказал Саммелвуо. — Я смотрю не только на результат. Не менее важно, что у нас реально крепкий коллектив.

В полуфинале и финале у нас были очень сложные моменты, но никто не опускал рук. Все верили в успех. Я очень рад, как вела себя наша скамейка запасных.

— Что в начале игры было с Полетаевым?

— Это моя ошибка. Я попросил сделать акцент немного на другом, играть не так, как мы привыкли. Игорь Кобзарь пасовал ему немного не так, как обычно. Но это была моя просьба. Так что вопросы ко мне.

И Витя молодец. Потому что он не потух, а заиграл в концовке. Это важно. Не всегда у нас получается, вопрос в том, как мы реагируем на это. Самые важные очки в этой игре Полетаев забил.

— Что именно наставляли Кобзарю?

— Просил играть помедленнее, потому что края у американцев не такие высокие.

— За эту Лигу наций — пять с плюсом?

— Все чего хотели, мы достигли. Но я уже смотрю дальше.

— Уже? Не дадите себе пару дней, чтобы выдохнуть?

— Да надо бы. Ребятам точно, но и я попробую отдохнуть. Такой ритм. Полтора года подряд, без перерывов… Но я не могу назвать это работой. Это моя страсть.

Тем более, у нас отличный коллектив.

— Прямо сейчас вы счастливы?