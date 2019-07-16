РУСАДА подтвердило дисквалификацию волейболиста Мороза

Также РУСАДА объявило о дисквалификации 49-летней велосипедистки Татьяны Паниной на шесть месяцев. Панина является победителем Всемирных игр ветеранов спорта, серебряным и бронзовым призером российского первенства. Кроме того, на четыре года дисквалифицирован российский лыжник Сергей Корсаков.

Мороз выступал за МГТУ (2004−2010), «Кузбасс» (2010−2013), «Локомотив» (Новосибирск, 2013−2015), «Инчхон Эйр Джамбос» (Южная Корея, 2015−2016), «Урал» (2016−2017), «Факел» (2017−2018), «Динамо-ЛО» (2018). Он является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). На его счету 22 матча за сборную России с 2012 по 2015 год.