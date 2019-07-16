Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Црвена Звезда
Судува
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фероникелли
ТНС
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ОФК Титоград
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Дюделанж
11
Футбол. Еврокубки
21:00
ХБ Торсхавн
ХИК
22
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Шериф
13
Футбол. Еврокубки
20:00
Клаксвик
Ритеряй
00
Футбол. Еврокубки
18:00
Шкендия
Нымме Калью
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Бананц
Чукарички
05
Все события
Фоторепортажи
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
13:07 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА подтвердило дисквалификацию волейболиста Мороза

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на официальном сайте о дисквалификации бывшего волейболиста сборной России Павла Мороза сроком на 18 месяцев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее о дисквалификации Мороза ТАСС сообщил агент 32-летнего спортсмена Дмитрий Резванов. Дисквалификация отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

Читайте также
Отстраненный за допинг волейболист Мороз может вернуться в следующем сезоне

Также РУСАДА объявило о дисквалификации 49-летней велосипедистки Татьяны Паниной на шесть месяцев. Панина является победителем Всемирных игр ветеранов спорта, серебряным и бронзовым призером российского первенства. Кроме того, на четыре года дисквалифицирован российский лыжник Сергей Корсаков.

Трехмесячную дисквалификацию получил 18-летний баскетболист красноярского «Енисея» Павел Метелев.

Мороз выступал за МГТУ (2004−2010), «Кузбасс» (2010−2013), «Локомотив» (Новосибирск, 2013−2015), «Инчхон Эйр Джамбос» (Южная Корея, 2015−2016), «Урал» (2016−2017), «Факел» (2017−2018), «Динамо-ЛО» (2018). Он является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). На его счету 22 матча за сборную России с 2012 по 2015 год.

 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Судья Москалев отстранен, ночных матчей скоро не будет
«Реал» — «Атлетико», «Арсенал» — «Бавария»: футбол возвращается
Де Лигт — последний штрих. «Ювентус» собирает команду мечты
Российский нападающий обменян в клуб НХЛ «Оттава»
Российская прыгунья выиграла 16-й турнир подряд
5 самых обидных поражений Федерера в финалах «Шлемов»
СМИ: «Рейнджерс» планирует обменять российских хоккеистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь