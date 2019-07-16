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16 июля, источник: Sport24

Русского волейболиста Мороза дисквалифицировали за кокаин

16 июля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на официальном сайте сообщило о полуторагодовой дисквалификации российского волейболиста Павла Мороза.

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Источник: Sport24

32-летний Мороз был отстранен от спортивной деятельности на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Отстранение начало действовать с 12 ноября 2018 года. Как позже сообщили ТАСС в РУСАДА, в допинг-пробе, взятой у Мороза в октябре 2018 года, был обнаружен кокаин.

«Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a). В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.

С 2012 по 2015 год Мороз выступал в составе сборной России по волейболу, проведя за команду 22 матча. Является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). В 2018 году Мороз выступал за «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

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