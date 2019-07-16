Русского волейболиста Мороза дисквалифицировали за кокаин

Источник: Sport24

32-летний Мороз был отстранен от спортивной деятельности на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Отстранение начало действовать с 12 ноября 2018 года. Как позже сообщили ТАСС в РУСАДА, в допинг-пробе, взятой у Мороза в октябре 2018 года, был обнаружен кокаин.

«Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a). В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.