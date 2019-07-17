Стало известно, сколько заработала мужская сборная России в Лиге наций-2019

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World of Volley сообщает, что за победу в турнире команде полагается чек на $1 млн.

За каждую победу на предварительном этапе соревнований команда Туомаса Саммельвуо заработала по $9 тыс., за каждое поражение — по $4 тыс. Россияне выиграли 12 матчей из 15 и заработали $120 тыс.

Кроме того, сборная России получила бонус в размере в $75 тыс. за попадание в «Финал шести».

Денежные вознаграждения получили и волейболисты, попавшие в символическую сборную турнира. Доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Иван Яковлев заработали по $10 тыс.