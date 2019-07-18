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15:04 (мск), источник: ТАСС

Спиридонов не собирается реагировать на заявление Федерации волейбола Польши

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Доигровщик сборной России Алексей Спиридонов не собирается предпринимать каких-либо действий в ответ на заявление Федерации волейбола Польши, которая требует его наказать за оскорбительное сообщение в Twitter. Об этом он рассказал ТАСС.

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Спиридонов оставил оскорбительное сообщение под постом игрока польской сборной Кароля Клоса, однако позже удалил комментарий. Федерации волейбола Польши обратилась в Международную федерацию волейбола и Всероссийскую федерацию волейбола с требованием наказать игрока.

«Я ничего не буду делать, я написал конкретному парню, — сказал Спиридонов. — Я же не всю нацию оскорбил, поэтому мне все равно».

Сборная России в ночь на понедельник стала победителем Лиги наций, обыграв в финале команду США. В полуфинале россияне победили поляков (3−1). Спиридонов участие в турнире не принимал.

Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги, на данный момент выступает за уфимский «Урал».

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