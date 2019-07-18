Спиридонов не собирается реагировать на заявление Федерации волейбола Польши

Спиридонов оставил оскорбительное сообщение под постом игрока польской сборной Кароля Клоса, однако позже удалил комментарий. Федерации волейбола Польши обратилась в Международную федерацию волейбола и Всероссийскую федерацию волейбола с требованием наказать игрока.

«Я ничего не буду делать, я написал конкретному парню, — сказал Спиридонов. — Я же не всю нацию оскорбил, поэтому мне все равно».

Сборная России в ночь на понедельник стала победителем Лиги наций, обыграв в финале команду США. В полуфинале россияне победили поляков (3−1). Спиридонов участие в турнире не принимал.