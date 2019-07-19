Российские волейболистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира в Мексике

Матч завершился со счетом 3−2 (22:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:11). Соперник сборной России по полуфиналу определится после заключительных встреч второй группы, которые пройдут в пятницу. Ранее российские волейболистки уступили команде Бразилии (0−3) и обыграли китаянок (3−0). Сборная России заняла вторая место в группе, с первой строчки в полуфинал вышли итальянки.

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Женский чемпионат мира среди молодежных команд проводится с 1977 года. В 1991 году победителем турнира стала сборная СССР. Российские волейболистки впервые выиграли соревнования в 1997 году, а два года спустя повторили успех. Чаще всех чемпионками мира становились бразильянки — шесть раз.

На прошлом турнире, который состоялся в 2017 году в Пуэрто-Рико, сборная России заняла второе место. В финале спортсменки уступили команде Китая со счетом 0−3. Также на счету команды есть серебро мирового первенства 1995 года.