Российские волейболистки завоевали бронзу молодежного чемпионата мира в Мексике

Матч завершился со счетом 3−1 (25:22, 26:28, 25:19, 29:27).

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В полуфинале российская команда проиграла сборной Японии со счетом 2:3. Ранее сборная России заняла вторая место в группе, победив китаянок (3:0) и итальянок (3:2) и уступив бразильянкам (0:3). В финале, который состоится позднее в понедельник, встретятся волейболистки сборных Японии и Италии.

Женский чемпионат мира среди молодежных команд проводится с 1977 года. В 1991 году победителем турнира стала сборная СССР. Российские волейболистки впервые выиграли соревнования в 1997 году, а два года спустя повторили успех. Чаще всех чемпионками мира становились бразильянки — шесть раз.