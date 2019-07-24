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24 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты вышли в полуфинал ЕЮОФ в Баку

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты вышли в полуфинал XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в Баку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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В решающем матче группы А белорусские игроки были сильнее соперников из Германии — 3:1 (24:26, 25:21, 25:19, 25:19). После ошибок в концовке первой партии лидеры команды Владислав Бабкевич (19 очков) и Максим Богатко (22 очка) заметно лучше сыграли в нападении, что позволило подопечным Алексея Ковалева перехватить инициативу.

Соперник юниорской сборной Беларуси в полуфинале определится по итогам матча группы В Италия — Бельгия. Игры полуфинала состоятся 26 июля.

В волейбольном турнире среди девушек белорусская сборная обыграла на старте турецкую команду (3:0), но уступила соперницам из Германии (1:3) и Италии (0:3) и не смогла продолжить борьбу за медали.

В активе белорусской сборной на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку восемь наград: три золотые и пять бронзовых. Все медали в активе сборных по вольной, греко-римской и женской борьбе.

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