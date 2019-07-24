Белорусские волейболисты вышли в полуфинал ЕЮОФ в Баку

В решающем матче группы А белорусские игроки были сильнее соперников из Германии — 3:1 (24:26, 25:21, 25:19, 25:19). После ошибок в концовке первой партии лидеры команды Владислав Бабкевич (19 очков) и Максим Богатко (22 очка) заметно лучше сыграли в нападении, что позволило подопечным Алексея Ковалева перехватить инициативу.

Соперник юниорской сборной Беларуси в полуфинале определится по итогам матча группы В Италия — Бельгия. Игры полуфинала состоятся 26 июля.

В волейбольном турнире среди девушек белорусская сборная обыграла на старте турецкую команду (3:0), но уступила соперницам из Германии (1:3) и Италии (0:3) и не смогла продолжить борьбу за медали.