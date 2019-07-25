Подписано постановление о создании координационного совета ЧМ-2022 по волейболу
ТАСС, 25 июля.
ТАСС, 25 июля.
Ранее сообщалось, что координационный совет будет образован для общего управления подготовкой и проведением мирового первенства 2022 года. Председателем координационного совета станет заместитель председателя правительства РФ. Полный состав нового органа будет утвержден правительством РФ.
Решение отдать России право проведения чемпионата мира было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Турнир пройдет в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В мае стало известно, что матчи чемпионата мира пройдут в Москве,
Сборная СССР шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, лучший результат российской команды — серебро 2002 года.