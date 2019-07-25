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14:35 (мск), источник: ТАСС

Подписано постановление о создании координационного совета ЧМ-2022 по волейболу

ТАСС, 25 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что координационный совет будет образован для общего управления подготовкой и проведением мирового первенства 2022 года. Председателем координационного совета станет заместитель председателя правительства РФ. Полный состав нового органа будет утвержден правительством РФ.

Решение отдать России право проведения чемпионата мира было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Турнир пройдет в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В мае стало известно, что матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе, еще два города определятся позднее. Мужской чемпионат мира по волейболу Россия примет впервые, в СССР он проходил дважды — в 1952 и 1978 годах.

Сборная СССР шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, лучший результат российской команды — серебро 2002 года.

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