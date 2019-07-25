Подписано постановление о создании координационного совета ЧМ-2022 по волейболу

Решение отдать России право проведения чемпионата мира было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Турнир пройдет в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В мае стало известно, что матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе, еще два города определятся позднее. Мужской чемпионат мира по волейболу Россия примет впервые, в СССР он проходил дважды — в 1952 и 1978 годах.