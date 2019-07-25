«Есть большой потенциал». Турецкий тренер сборной оценил уровень волейбола в Казахстане и перспективы Сабины Алтынбековой

— Громкого официального сообщения не было о вашем назначении. Давно ли вы приступили к работе?

— Я начал работать совсем недавно. Но я достаточно давно и хорошо знаю казахстанский волейбол. Ваши команды часто приезжают в Турцию и играют товарищеские игры.

— Как получилось что именно вы стали тренером сборной?

— Я уже работал тут три с половиной месяца, по контракту. Позиция тренера была открыта, Федерация волейбола Казахстана (ФВРК) предложила мне ее занять. Они знали, что у меня есть опыт.

— Надолго ли вы возглавили команду?

— По договору — до конца олимпийского отборочного цикла. Он завершится в январе континентальным отбором. Потом — посмотрим. Сейчас самое главное — хорошо выступить на чемпионате Азии, поскольку с него нужно будет попасть на континентальный отбор.

— Предлагали ли вам тренировать еще и какой-нибудь казахстанский клуб?

— Таких предложений не было. Был интерес, но не получилось. Тем более, что у меня в Стамбуле есть свой бизнес. Все же сборная — это не клубная команда. Сезон у нее лимитирован, мне легче с ней работать. На клуб нужно гораздо больше времени.

— Вы говорите, что знаете казахстанский волейбол. На этот сбор вы собирали уже конкретных игроков?

— Когда я работал в Казахстане этой зимой по подготовке тренеров, то посетил восемь городов и видел много игр. Так что информация по игрокам у меня есть. По существу, эта сборная составлена по выбору предыдущего тренера Юрия Панченко. Она и выступит в Интерконтинентальном квалификационном турнире в США на Олимпиаду-2020 в Токио.

А вот коллектив, что поедет на чемпионат Азии в Южную Корею собирать уже буду я.

— Есть ли какие проблемы с игроками? Травмы, болезни?

— Есть несколько проблем с составом. Екатерина Жданова пока не форме после беременности. У Кристины Карапетян не все хорошо с коленом. Алеся Сафронова и Ольга Дробышевская не успевают оформить все документы к поездке в США. Без нескольких игроков основы, мы будем готовы где-то на 40 процентов.

Пока мы тренируемся 12-ю, затем состав увеличится до 20 игроков. Потом уже будем решать и выбирать, тех 16 человек, что поедут в Корею. Там мы будем всего пять дней, но это уже будем реальная команда. По сути, я буду готовить два разных состава — один в США, и второй для Кореи.

— Неужели сборная составлена только из игроков внутреннего чемпионата?

— Это будет сто процентов игроки казахстанского чемпионата. У нас есть волейболистки из Караганды, Павлодара, Алматы, Талдыкоргана, Усть-Каменогорска и других городов. Нет никаких предпочтений к определенным клубам. Это реальная казахстанская сборная без привлечения людей со стороны. Это очень важно.

— Много ли в сборной молодых игроков? Или вы отдали предпочтение опытным бойцам?

— Состав 50 на 50. Причем молодежь играет на высоком уровне, отыгравшие прошедший чемпионат полностью. Кроме одной девочки из «Жетысу». Но я видел, как она тренируется, как работает и оставил ее на будущее.

— Вы кого-то можете назвать лидером сборной?

— У нас есть Сана Анаркулова, Сафронова, Дробышевская. С позицией либеро у нас есть опытный игрок, но я хочу сделать второго игрока из молодежи на будущее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bt0jOfPHL-f/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt0jOfPHL-f/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bt0jOfPHL-f/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sabina Altynbekova S20 (@altynbekova_20)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-13T11:57:18+00:00">13 Фев 2019 в 3:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Знаете ли вы такую волейболистку Сабину Алтынбекову? Как она вам, как игрок? Почему ее нет в сборной?

— Знаю, конечно. Красивая девушка. В тактическом смысле она уже вполне может играть в сборной. Но если Казахстан хочет продолжать поднимать свой уровень волейбола, нужны другие игроки. Более здоровые, высокие и «широкие», физически сильные. В последнее время волейбол очень сильно изменился. Даже либеро должны быть высокими и активными.

Сейчас технический волейбол отжил свое, ставка сделана на силу и атлетизм. Чтобы сегодня успешно играть, нужны максимально высокие спортсмены, способные не только блокировать, но закрывать больше пространства на площадке в защите. И чтобы они не боялись мяча. Выносливость тоже важна, не только физическая, но и психологическая. Я не против конкретных игроков, но реальность современного волейбола другая.

— Какие результаты вы ждете от квалификационного турнира в США?

— Это первый турнир сборной, поэтому хороших результатов ждать не стоит. Во-первых, мы поздно начали работать. К ЧА мы будем готовиться месяц. А сейчас у нас нет игровой практики и никто из соперников не захочет проводить спарринг, поскольку они уже давно свои проблемы решили. Мы не будем готовы на сто процентов к турниру.

Во-вторых проблемы с составом. У нас пока недостаточно игроков. И все равно, мы попытаемся добиться лучшего возможного результата. Поэтому мы рассматриваем этот турнир как подготовку к ЧА. В США у нас нет никаких шансов.

— Какие тогда задачи стоят перед командой?

— У нас задача — сделать максимальный результат на ЧА и получить путевки на январский отборочный турнир в Таиланде. Заодно нужно акклиматизировать в сборной молодых игроков. К следующему году надо сделать сыгранную, опытную команду.

— Значить основная цель будет на ЧА — пробиться на Олимпиаду. На «Азии» какие расклады?

— В нашей подгруппе играют Австралия, Индия и Япония. Последние явно сильнее всех, остальные примерно равны по силам. Мы будем к этому готовы, будем бороться за попадание в первую четверку, а если это не получится, то минимум пятое-шестое место. На последнем континентальном турнире Казахстан стал седьмым, и у сборной должен быть прогресс. К тому же хочется выиграть у тех сборных, которым уступили на прошлом турнире. Это поддержит наш минимальный рейтинг в Азии и конечно, попасть на Олимпийский отбор.

— Насколько реально выполнить эти задачи?

— Шанс есть всегда. Казахстанские игроки в физическом плане сильнее тех же тайек и кореянок, если правильно расставить игроков по площадке. Посмотрим, что будет.

К январю команда точно будет готова. Будет в разгаре внутренний чемпионат и игроки будут в форме. К отбору у нас тоже будет сыгранный состав, который сыграет к тому моменту Интеркотинентальный отбор и ЧА.

— Вы побывали во многих городах Казахстана, видели игры. Скажите, как вам уровень казахстанского волейбола?

— У вас есть все, чтобы играть на высоком уровне — материал, игроки, желание. Нужно работать в плане молодежи. На следующий год будет чемпионат Азии до 19 лет. В планах ФВРК собрать пораньше игроков и готовить их к турниру. У вас есть очень хорошие игроки 2005−06 года рождения.

У Казахстана есть большой потенциал. Но желательно увеличить количество клубов внутреннего чемпионата до 10−12 штук. Восемь команд — слишком мало. Страна у вас большая, чемпионат можно сделать шире. К тому же, стоит сделать одну команду из молодых девушек, чтобы они играли, набирались опыта, а через год-два разъехаться по клубам.

Напомним, что в начале августе женская сборная Казахстана отправится в американский город Шривпорт, где пройдут игры группы C Интерконтинентального квалификационного турнира. Казахстан сыграет за путевку в Токио с Болгарией, Аргентиной и хозяйками площадки американками. Матчи пройдут со 2-го по 4-е августа.

Почти сразу за ним, 17 августа, в Южной Корее стартует чемпионат Азии, на котором определятся страны для участия в азиатском континентальном отборе. А уже в январе будущего года будет разыграна единственная путевка на Олимпийские игры. Казахстану предстоит сыграть в квартете B с Австралией, Индией и Японией. Чтобы пройти дальше, подопечным Санчака нужно как минимум войти в число восьми сильнейших сборных Азии.