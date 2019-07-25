«Есть большой потенциал». Турецкий тренер сборной оценил уровень волейбола в Казахстане и перспективы Сабины Алтынбековой

— Громкого официального сообщения не было о вашем назначении. Давно ли вы приступили к работе?
— Я начал работать совсем недавно. Но я достаточно давно и хорошо знаю казахстанский волейбол. Ваши команды часто приезжают в Турцию и играют товарищеские игры.
— Как получилось что именно вы стали тренером сборной?
— Я уже работал тут три с половиной месяца, по контракту. Позиция тренера была открыта, Федерация волейбола Казахстана (ФВРК) предложила мне ее занять. Они знали, что у меня есть опыт.
— Надолго ли вы возглавили команду?
— По договору — до конца олимпийского отборочного цикла. Он завершится в январе континентальным отбором. Потом — посмотрим. Сейчас самое главное — хорошо выступить на чемпионате Азии, поскольку с него нужно будет попасть на континентальный отбор.
— Предлагали ли вам тренировать еще и какой-нибудь казахстанский клуб?
— Таких предложений не было. Был интерес, но не получилось. Тем более, что у меня в Стамбуле есть свой бизнес. Все же сборная — это не клубная команда. Сезон у нее лимитирован, мне легче с ней работать. На клуб нужно гораздо больше времени.
— Вы говорите, что знаете казахстанский волейбол. На этот сбор вы собирали уже конкретных игроков?
— Когда я работал в Казахстане этой зимой по подготовке тренеров, то посетил восемь городов и видел много игр. Так что информация по игрокам у меня есть. По существу, эта сборная составлена по выбору предыдущего тренера Юрия Панченко. Она и выступит в Интерконтинентальном квалификационном турнире в США на Олимпиаду-2020 в Токио.
А вот коллектив, что поедет на чемпионат Азии в Южную Корею собирать уже буду я.
— Есть ли какие проблемы с игроками? Травмы, болезни?
— Есть несколько проблем с составом. Екатерина Жданова пока не форме после беременности. У Кристины Карапетян не все хорошо с коленом. Алеся Сафронова и Ольга Дробышевская не успевают оформить все документы к поездке в США. Без нескольких игроков основы, мы будем готовы где-то на 40 процентов.
Пока мы тренируемся 12-ю, затем состав увеличится до 20 игроков. Потом уже будем решать и выбирать, тех 16 человек, что поедут в Корею. Там мы будем всего пять дней, но это уже будем реальная команда. По сути, я буду готовить два разных состава — один в США, и второй для Кореи.
— Неужели сборная составлена только из игроков внутреннего чемпионата?
— Это будет сто процентов игроки казахстанского чемпионата. У нас есть волейболистки из Караганды, Павлодара, Алматы, Талдыкоргана, Усть-Каменогорска и других городов. Нет никаких предпочтений к определенным клубам. Это реальная казахстанская сборная без привлечения людей со стороны. Это очень важно.
— Много ли в сборной молодых игроков? Или вы отдали предпочтение опытным бойцам?
— Состав 50 на 50. Причем молодежь играет на высоком уровне, отыгравшие прошедший чемпионат полностью. Кроме одной девочки из «Жетысу». Но я видел, как она тренируется, как работает и оставил ее на будущее.
— Вы кого-то можете назвать лидером сборной?
— У нас есть Сана Анаркулова, Сафронова, Дробышевская. С позицией либеро у нас есть опытный игрок, но я хочу сделать второго игрока из молодежи на будущее.
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— Знаете ли вы такую волейболистку Сабину Алтынбекову? Как она вам, как игрок? Почему ее нет в сборной?
— Знаю, конечно. Красивая девушка. В тактическом смысле она уже вполне может играть в сборной. Но если Казахстан хочет продолжать поднимать свой уровень волейбола, нужны другие игроки. Более здоровые, высокие и «широкие», физически сильные. В последнее время волейбол очень сильно изменился. Даже либеро должны быть высокими и активными.
Сейчас технический волейбол отжил свое, ставка сделана на силу и атлетизм. Чтобы сегодня успешно играть, нужны максимально высокие спортсмены, способные не только блокировать, но закрывать больше пространства на площадке в защите. И чтобы они не боялись мяча. Выносливость тоже важна, не только физическая, но и психологическая. Я не против конкретных игроков, но реальность современного волейбола другая.
— Какие результаты вы ждете от квалификационного турнира в США?
— Это первый турнир сборной, поэтому хороших результатов ждать не стоит. Во-первых, мы поздно начали работать. К ЧА мы будем готовиться месяц. А сейчас у нас нет игровой практики и никто из соперников не захочет проводить спарринг, поскольку они уже давно свои проблемы решили. Мы не будем готовы на сто процентов к турниру.
Во-вторых проблемы с составом. У нас пока недостаточно игроков. И все равно, мы попытаемся добиться лучшего возможного результата. Поэтому мы рассматриваем этот турнир как подготовку к ЧА. В США у нас нет никаких шансов.
— Какие тогда задачи стоят перед командой?
— У нас задача — сделать максимальный результат на ЧА и получить путевки на январский отборочный турнир в Таиланде. Заодно нужно акклиматизировать в сборной молодых игроков. К следующему году надо сделать сыгранную, опытную команду.
— Значить основная цель будет на ЧА — пробиться на Олимпиаду. На «Азии» какие расклады?
— В нашей подгруппе играют Австралия, Индия и Япония. Последние явно сильнее всех, остальные примерно равны по силам. Мы будем к этому готовы, будем бороться за попадание в первую четверку, а если это не получится, то минимум пятое-шестое место. На последнем континентальном турнире Казахстан стал седьмым, и у сборной должен быть прогресс. К тому же хочется выиграть у тех сборных, которым уступили на прошлом турнире. Это поддержит наш минимальный рейтинг в Азии и конечно, попасть на Олимпийский отбор.
— Насколько реально выполнить эти задачи?
— Шанс есть всегда. Казахстанские игроки в физическом плане сильнее тех же тайек и кореянок, если правильно расставить игроков по площадке. Посмотрим, что будет.
К январю команда точно будет готова. Будет в разгаре внутренний чемпионат и игроки будут в форме. К отбору у нас тоже будет сыгранный состав, который сыграет к тому моменту Интеркотинентальный отбор и ЧА.
— Вы побывали во многих городах Казахстана, видели игры. Скажите, как вам уровень казахстанского волейбола?
— У вас есть все, чтобы играть на высоком уровне — материал, игроки, желание. Нужно работать в плане молодежи. На следующий год будет чемпионат Азии до 19 лет. В планах ФВРК собрать пораньше игроков и готовить их к турниру. У вас есть очень хорошие игроки 2005−06 года рождения.
У Казахстана есть большой потенциал. Но желательно увеличить количество клубов внутреннего чемпионата до 10−12 штук. Восемь команд — слишком мало. Страна у вас большая, чемпионат можно сделать шире. К тому же, стоит сделать одну команду из молодых девушек, чтобы они играли, набирались опыта, а через год-два разъехаться по клубам.
Напомним, что в начале августе женская сборная Казахстана отправится в американский город Шривпорт, где пройдут игры группы C Интерконтинентального квалификационного турнира. Казахстан сыграет за путевку в Токио с Болгарией, Аргентиной и хозяйками площадки американками. Матчи пройдут со 2-го по 4-е августа.
Почти сразу за ним, 17 августа, в Южной Корее стартует чемпионат Азии, на котором определятся страны для участия в азиатском континентальном отборе. А уже в январе будущего года будет разыграна единственная путевка на Олимпийские игры. Казахстану предстоит сыграть в квартете B с Австралией, Индией и Японией. Чтобы пройти дальше, подопечным Санчака нужно как минимум войти в число восьми сильнейших сборных Азии.