Российская волейболистка Ольга Богданова пополнила состав «Минчанки»

Новичок ведущей женской команды Беларуси является воспитанницей московской спортшколы № 23 «Олимп Центр», она выступала за профессиональные клубы российской суперлиги «Протон» (Саратов), «Заречье-Одинцово» и «Сахалин».

В «Минчанке» Ольга Богданова призвана укрепить позицию доигровщика и заменит ушедшую Богдану Анисову. В комментарии о переходе в белорусский клуб спортсменка отметила четкий тренировочный процесс в «Минчанке» и насыщенный игровой сезон. Столичные волейболистки выступят в новом клубном сезоне в суперлиге России, Кубке ЕКВ и чемпионате Беларуси.

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В минском клубе подтвердили решение Ольги Пальчевской завершить игровую карьеру. Известная пасующая сборной Беларуси станет помощником главного тренера в дубле женской команды.

Первые официальные матчи в новом сезоне «Минчанка» проведет в Кубке России. В предварительном этапе подопечные Виктора Гончарова сыграют в Калининграде. Игры запланированы на 16—22 сентября и состоятся во Дворце спорта «Янтарный». Соперницами белорусок станут «Локомотив» (Калининград), «Динамо-Краснодар», «ЮЗГУ-Атом» (Курск), ВК «Липецк» и «Импульс» (Волгодонск).