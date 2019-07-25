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16:44 (мск), источник: БЕЛТА

Российская волейболистка Ольга Богданова пополнила состав «Минчанки»

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая Ольга Богданова продолжит карьеру в составе волейбольной команды «Минчанка», сообщили корреспонденту БЕЛТА в столичном клубе.

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Новичок ведущей женской команды Беларуси является воспитанницей московской спортшколы № 23 «Олимп Центр», она выступала за профессиональные клубы российской суперлиги «Протон» (Саратов), «Заречье-Одинцово» и «Сахалин».

В «Минчанке» Ольга Богданова призвана укрепить позицию доигровщика и заменит ушедшую Богдану Анисову. В комментарии о переходе в белорусский клуб спортсменка отметила четкий тренировочный процесс в «Минчанке» и насыщенный игровой сезон. Столичные волейболистки выступят в новом клубном сезоне в суперлиге России, Кубке ЕКВ и чемпионате Беларуси.

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В минском клубе подтвердили решение Ольги Пальчевской завершить игровую карьеру. Известная пасующая сборной Беларуси станет помощником главного тренера в дубле женской команды.

Первые официальные матчи в новом сезоне «Минчанка» проведет в Кубке России. В предварительном этапе подопечные Виктора Гончарова сыграют в Калининграде. Игры запланированы на 16—22 сентября и состоятся во Дворце спорта «Янтарный». Соперницами белорусок станут «Локомотив» (Калининград), «Динамо-Краснодар», «ЮЗГУ-Атом» (Курск), ВК «Липецк» и «Импульс» (Волгодонск).

В чемпионате России первый тур запланирован на 12—13 октября. Стартовый матч подопечные Виктора Гончарова планируют провести в гостях против «Уралочки» из Екатеринбурга, а на родной площадке сыграют 19—20 октября против «Заречье-Одинцово» из Московской области.

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