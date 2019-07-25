Российская волейболистка Ольга Богданова пополнила состав «Минчанки»
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая Ольга Богданова продолжит карьеру в составе волейбольной команды «Минчанка», сообщили корреспонденту БЕЛТА в столичном клубе.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая Ольга Богданова продолжит карьеру в составе волейбольной команды «Минчанка», сообщили корреспонденту БЕЛТА в столичном клубе.
Новичок ведущей женской команды Беларуси является воспитанницей московской спортшколы № 23 «Олимп Центр», она выступала за профессиональные клубы российской суперлиги «Протон» (Саратов), «Заречье-Одинцово» и «Сахалин».
В «Минчанке» Ольга Богданова призвана укрепить позицию доигровщика и заменит ушедшую Богдану Анисову. В комментарии о переходе в белорусский клуб спортсменка отметила четкий тренировочный процесс в «Минчанке» и насыщенный игровой сезон. Столичные волейболистки выступят в новом клубном сезоне в суперлиге России, Кубке ЕКВ и чемпионате Беларуси.
В минском клубе подтвердили решение Ольги Пальчевской завершить игровую карьеру. Известная пасующая сборной Беларуси станет помощником главного тренера в дубле женской команды.
Первые официальные матчи в новом сезоне «Минчанка» проведет в Кубке России. В предварительном этапе подопечные Виктора Гончарова сыграют в Калининграде. Игры запланированы на
В чемпионате России первый тур запланирован на