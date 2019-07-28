Сиволап и Ярзуткин завоевали бронзу на этапе Мирового тура по бич-волею

Сиволап и Ярзуткин завоевали бронзу на этапе Мирового тура по бич-волею

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россияне Максим Сиволап и Артем Ярзуткин выиграли бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Италии.