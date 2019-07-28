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28 июля, источник: Спорт РИА Новости

Сиволап и Ярзуткин завоевали бронзу на этапе Мирового тура по бич-волею

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россияне Максим Сиволап и Артем Ярзуткин выиграли бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Италии.

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Источник: РИА "Новости"

В матче за третье место Сиволап и Ярзуткин победили южноафриканский дуэт Грант Голдшмидт/Лео Уильямс — 21:19, 21:14.

В финале российская пара Максим Худяков/Игорь Величко сыграет с австрийцами Флорианом Эртлем и Йоханнесом Кратцем.

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