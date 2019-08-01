Все три российские пары вышли в плей-офф этапа Мирового тура
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские дуэты Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Константин Семенов/Илья Лешуков и Никита Лямин/Тарас Мыськив вышли в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские дуэты Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Константин Семенов/Илья Лешуков и Никита Лямин/Тарас Мыськив вышли в
Красильников/Стояновский одержали победы над голландской парой Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (21:19, 21:19) и итальянцами Энрико Росси/Адриан Карамбула (21:13, 21:12) и вышли во второй раунд
Лямин/Мыськив вышли в первый раунд
Семенов/Лешуков вышли в первый раунд