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1 августа, источник: Спорт РИА Новости

Все три российские пары вышли в плей-офф этапа Мирового тура

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские дуэты Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Константин Семенов/Илья Лешуков и Никита Лямин/Тарас Мыськив вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Вене (Австрия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Красильников/Стояновский одержали победы над голландской парой Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (21:19, 21:19) и итальянцами Энрико Росси/Адриан Карамбула (21:13, 21:12) и вышли во второй раунд плей-офф с первого места в группе В.

Лямин/Мыськив вышли в первый раунд плей-офф, заняв второе место в группе А. Сначала они нанесли поражение полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку (21:16, 24:22), а затем уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Соруму (15:21, 18:21).

Семенов/Лешуков вышли в первый раунд плей-офф с третьего места в группе F. В первом матче группового этапа российская пара проиграла испанскому дуэту Пабло Эррера/Адриан Гавира (21:23, 18:21), а затем победила бразильцев Гуто и Саймона (21:16, 21:11).

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