Все три российские пары вышли в плей-офф этапа Мирового тура

Источник: Спорт РИА Новости

Красильников/Стояновский одержали победы над голландской парой Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (21:19, 21:19) и итальянцами Энрико Росси/Адриан Карамбула (21:13, 21:12) и вышли во второй раунд плей-офф с первого места в группе В.

Лямин/Мыськив вышли в первый раунд плей-офф, заняв второе место в группе А. Сначала они нанесли поражение полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку (21:16, 24:22), а затем уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Соруму (15:21, 18:21).