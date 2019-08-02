FIVB: Кемерово и Ярославль получили право на ЧМ после тщательного анализа

Источник: AFP 2019

В мае были объявлены 8 из 10 российских городов, которые примут матчи турнира: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. В четверг в список городов-хозяев турнира вошли Ярославль и Кемерово. Президент клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин в интервью РИА Новости назвал факт невхождения в этот список Белгорода «плевком в лицо олимпийским чемпионам» из этого города. Позднее глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил РИА Новости, что в выборе городов ЧМ-2022 он доверяет мнению FIVB.

«Процесс отбора оставшихся двух городов-хозяев контролировался различными официальными заинтересованными сторонами мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года», — сказали в пресс-службе FIVB в ответ на вопрос, почему Белгород не попал в список городов ЧМ-2022.