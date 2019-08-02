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19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIVB: Кемерово и Ярославль получили право на ЧМ после тщательного анализа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Кемерово и Ярославль получили право на проведение матчей мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года после тщательного анализа трех оставшихся городов-кандидатов, заявили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB) в ответ на вопрос, почему Белгород остался без чемпионата мира.

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Источник: AFP 2019

В мае были объявлены 8 из 10 российских городов, которые примут матчи турнира: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. В четверг в список городов-хозяев турнира вошли Ярославль и Кемерово. Президент клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин в интервью РИА Новости назвал факт невхождения в этот список Белгорода «плевком в лицо олимпийским чемпионам» из этого города. Позднее глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил РИА Новости, что в выборе городов ЧМ-2022 он доверяет мнению FIVB.

«Процесс отбора оставшихся двух городов-хозяев контролировался различными официальными заинтересованными сторонами мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года», — сказали в пресс-службе FIVB в ответ на вопрос, почему Белгород не попал в список городов ЧМ-2022.

«Эти партнеры провели инспекционные визиты в три отличных города-кандидата, и после тщательного анализа всех трех кандидатов по ключевым техническим критериям Кемерово и Ярославль были выбраны в качестве последних двух принимающих городов. В настоящее время FIVB сосредоточен на работе с российским оргкомитетом и всеми 10 городами-хозяевами для обеспечения мероприятия мирового класса в 2022 году», — добавили в пресс-службе FIVB.

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