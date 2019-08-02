Российские волейболистки победили мексиканок в первом матче олимпийского отбора

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−0 (25:13, 25:8, 26:24) в пользу россиянок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Канады со счетом 3−1.

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После первого тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по три очка, команды Канады и Мексики — 0 очков. Во втором туре сборная России встретится с командой Канады, мексиканские волейболистки сыграют против южнокорейских спортсменок, оба матча состоятся в субботу. Все матчи группы Е пройдут в Калининграде.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.