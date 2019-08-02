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2 августа, источник: ТАСС

Российские волейболистки победили мексиканок в первом матче олимпийского отбора

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Мексики в стартовом матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Встреча прошла в дворце спорта «Янтарный» в Калининграде.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−0 (25:13, 25:8, 26:24) в пользу россиянок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Канады со счетом 3−1.

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После первого тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по три очка, команды Канады и Мексики — 0 очков. Во втором туре сборная России встретится с командой Канады, мексиканские волейболистки сыграют против южнокорейских спортсменок, оба матча состоятся в субботу. Все матчи группы Е пройдут в Калининграде.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года женская сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив будущему серебряному призеру турнира — сборной Сербии (0−3).

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