Российские волейболисты обыграли австралийцев в товарищеском матче
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу переиграла команду Австралии в товарищеском матче в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу переиграла команду Австралии в товарищеском матче в
По договоренности главных тренеров команд, игра состояла из четырех партий. Российские волейболисты добились победы со счетом 4−0 (25:20, 25:22, 25:13, 25:20).
В воскресенье сборная России проведет еще одну встречу с австралийцами.