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21:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские волейболисты обыграли австралийцев в товарищеском матче

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу переиграла команду Австралии в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

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По договоренности главных тренеров команд, игра состояла из четырех партий. Российские волейболисты добились победы со счетом 4−0 (25:20, 25:22, 25:13, 25:20).

В воскресенье сборная России проведет еще одну встречу с австралийцами.

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