Канада повержена. До Олимпиады остался один шаг

Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийская квалификация. Женщины

Россия — Канада — 3:0 (25:13, 25:21, 25:22).

Р: Гончарова (21), Воронкова (14), Парубец (7), Королева (5), Старцева (5), Фетисова (2).

К: Грей (16), ван Рик (10), Кросс (7).

Канада обещала сюрприз. На пресс-конференции перед стартом турнира главный тренер североамериканок Томас Блэк заявил, что привез сюда команду только за общей победой. Вторила ему и капитан сборной Кайла Ричи: «Мировой рейтинг не отражают ситуацию на данный момент. Нам есть, чем удивить в Калининграде. Мы хотим отобраться в Токио».

Но на этот раз у Канады, видимо, что-то пошло не так…

3:0

Россия начала первый сет с 4:0, сразу обозначив, кто в доме хозяин. Почти все в партии было нормально. Настораживало лишь взаимодействие Евгении Старцевой и Ирины Фетисовой. Дважды за несколько минут связующая пыталась быстро заиграть центральную, но Фетисова и мяч не находили друг друга.

В концовке Ирина все-таки забила, и показалось, что теперь все совсем хорошо. Все изначально понимали, что Канада — далеко не волейбольный монстр, но такой легкой партии мало кто ждал.

Возможно, североамериканок смутили калининградские трибуны. Все-таки играть в колледже и на площадке, где за команду-соперника активно болеют 6,5 тысяч зрителей, совершенно разные вещи.

Ко второму сету канадки освоились. Куда увереннее заиграли их лидеры — Киера ван Рик и Алекса Грей. Сразу стало интереснее. Какое-то время россиянки уступали, к концовке подошли на равных — 20:20. А потом включили обороты: на подаче Наталии Гончаровой вырвались вперед — 23:20.

Томас Блэк пытался спасти ситуацию: брал тайм-ауты, два видеочелленджа подряд, но оба оказались проигрышными. Как и партия.

В третьей Россия сразу взяла быка за рога. Казалось, нас ждет повторение первого сета. Вот и Вадим Панков начал делать замены — выпустил Татьяну Романову и Марию Халецкую. Однако канадки проигрывать слишком быстро не хотели — «плюс» пять за несколько минут превратились в «минус» один.

Такие игры вообще часто получаются непростыми и вялотякущими. Одна команда не особенно может, а второй тяжело заставить себя включаться на полную катушку. В итоге всю партию счет может быть более или менее равным, но в концовке сказывается класс более сильной команды. Так получилось и на этот раз.

Делать выводы о готовности российской сборной по матчам с Мексикой и Канадой сложно. А вот встреча с Кореей будет во многом показательной. И, однозначно, ключевой.

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«Хочется закрыть Ким. И не раз»

Впечатлениями от победы над Канадой поделилась Ирина Королева. У нее сегодня два результативных блока, два очка в атаке и один эйс.

— Игра получилась насыщенная, — признала блокирующая. — Первую партию мы провели уверенно, дальше пошла игра туда-сюда. Чуть испортилась подача. Но закончили 3:0 — и запомнится именно это. Идем дальше.

— Какой из матчей получился тяжелее?

— Я думала, Канада будет слабее Мексики, но игра показала, что все не так просто. Американки — рослые, рельефные, жилистые девушки. Играть с ними было тяжелее.

— На Корею сил много осталось?

— Все остались, все с нами. Мы знали, что Корея будет в третий день — и готовы к этому на 100 процентов.

— На матч с Кореей ставите перед собой личную задачу: показать Ким Ен Кун, кто здесь главный?

— Ну, это невежливо. А вот закрыть ее хочется. И не раз.

— Сколько было бы достаточно?

— А вот приходите все завтра, посмотрите, как мы будем блокировать Ким.

— Кроме нее так есть кто-то, на кого стоит обратить внимание?

— Я предлагаю блокировать всех!

— На пресс-конференции перед стартом турнира кореянки жаловались на проблемы с составом. Слышали что-то об этом?

— Да я же не понимаю по-корейски (смеется). Если серьезно, то я слышала, что у них травмировались сразу две связующих. Сейчас пасует рослая девочка, и с ней они побеждают, так что о расслабленности речи не идет.

— Завтрашнюю игру некоторые называют матчем года. Волнительно?

— Да каждый матч важный.

— Спать сегодня будете нормально?