Канада повержена. До Олимпиады остался один шаг
В воскресенье Россию ждет матч года с Кореей.
В воскресенье Россию ждет матч года с Кореей.
Олимпийская квалификация. Женщины
Россия — Канада — 3:0 (25:13, 25:21, 25:22).
Р: Гончарова (21), Воронкова (14), Парубец (7), Королева (5), Старцева (5), Фетисова (2).
К: Грей (16), ван Рик (10), Кросс (7).
Канада обещала сюрприз. На
Но на этот раз у Канады, видимо,
Россия начала первый сет с 4:0, сразу обозначив, кто в доме хозяин. Почти все в партии было нормально. Настораживало лишь взаимодействие Евгении Старцевой и Ирины Фетисовой. Дважды за несколько минут связующая пыталась быстро заиграть центральную, но Фетисова и мяч не находили друг друга.
В концовке Ирина
Возможно, североамериканок смутили калининградские трибуны.
Ко второму сету канадки освоились. Куда увереннее заиграли их лидеры — Киера ван Рик и Алекса Грей. Сразу стало интереснее.
Томас Блэк пытался спасти ситуацию: брал
В третьей Россия сразу взяла быка за рога. Казалось, нас ждет повторение первого сета. Вот и Вадим Панков начал делать замены — выпустил Татьяну Романову и Марию Халецкую. Однако канадки проигрывать слишком быстро не хотели — «плюс» пять за несколько минут превратились в «минус» один.
Такие игры вообще часто получаются непростыми и вялотякущими. Одна команда не особенно может, а второй тяжело заставить себя включаться на полную катушку. В итоге всю партию счет может быть более или менее равным, но в концовке сказывается класс более сильной команды. Так получилось и на этот раз.
Делать выводы о готовности российской сборной по матчам с Мексикой и Канадой сложно. А вот встреча с Кореей будет во многом показательной. И, однозначно, ключевой.
Впечатлениями от победы над Канадой поделилась Ирина Королева. У нее сегодня два результативных блока, два очка в атаке и один эйс.
— Игра получилась насыщенная, — признала блокирующая. — Первую партию мы провели уверенно, дальше пошла игра
— Какой из матчей получился тяжелее?
— Я думала, Канада будет слабее Мексики, но игра показала, что все не так просто. Американки — рослые, рельефные, жилистые девушки. Играть с ними было тяжелее.
— На Корею сил много осталось?
— Все остались, все с нами. Мы знали, что Корея будет в третий день — и готовы к этому на 100 процентов.
— На матч с Кореей ставите перед собой личную задачу: показать Ким Ен Кун, кто здесь главный?
— Ну, это невежливо. А вот закрыть ее хочется. И не раз.
— Сколько было бы достаточно?
— А вот приходите все завтра, посмотрите, как мы будем блокировать Ким.
— Кроме нее так есть
— Я предлагаю блокировать всех!
— На
— Да я же не понимаю
— Завтрашнюю игру некоторые называют матчем года. Волнительно?
— Да каждый матч важный.
— Спать сегодня будете нормально?
— Конечно!