Сборная России по валидолу! Сумасшедший камбэк подарил команде Олимпиаду

Источник: Спорт-Экспресс

Волейбол. Женщины.

Олимпиские игры-2020. Отборочный турнир. Группа E

Россия — Корея — 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).

Большое дело сделали россиянки. Кто-то фыркнет: «Подумаешь, всего лишь отобрались на Олимпиаду». Но ценить что-то часто начинаешь лишь тогда, когда теряешь. Это прекрасно известно голландцам и итальянцам, чьи футбольные сборные пролетели мимо чемпионата мира-2018. В воскресенье это отчасти испытала на себе и Россия.

В других группах нынешней волейбольной квалификации страсти тоже бушевали. США потребовались пять сетов, чтобы на своей площадки обыграть скромную Болгарию. А Бразилия в Уберландии сыграла сразу два тай-брейка: с Азербайджаном и Доминиканой.

Но самый валидольный матч выдала, конечно, наша сборная. Команда тонула стремительнее «Титаника». 0:2 по сетам, 18:22. Казалось, это конец…

Ким Ен Кун

Сразу после жеребьевки групп на олимпийскую квалификацию было понятно: наш главный соперник — Корея. Секрет успеха в игре против этой сборной знают все — закрыть Ким Ен Ким. Другое дело, что удается это далеко не всем.

О том, насколько она выделяется на фоне подруг по команде, говорит хотя бы тот факт, что именно Ким вручили очередную личную награду — ее признали MVP Олимпийских игр в Лондоне. Хотя Корея на том турнире осталась без медалей.

Прославленный специалист Джованни Гуидетти вообще называет ее лучшим игроком в мире.

— У нее данные россиянки, сила американки, техника японки и проворность бразильянки, — заявил как-то итальянский тренер.

Сейчас Ким 31 год, но она по-прежнему тащит на себе всю сборную. Так в пятничной игре против Канады звездная нападающая атаковала 61 раз. Примерно столько же, сколько все ее подруги по команде вместе взятые. В концовках других вариантов, кроме как отдать повыше в сторону Ким, у связующих вообще нет.

Шоковая терапия

Российский тренерский штаб больше месяца назад усилился одним из лучших аналитиков мира — из мужской сборной на помощь женской пришел Серджио Бузато. Казалось бы, игра Ким будет разобрана вдоль и поперек. Наверное, так и было. Но теория — это одно, а практика — совсем другое.

В начале этого вечера Ким просто уничтожала российскую защиту. А вместе с ней, казалось, и наши надежды. За два сета она настреляла 17 очков.

На фоне удачной игре лидера корейской сборной крайне неудовлетворительной действовала вся российская команда. По итогам двух партий Россия уступала сопернику по всех компонентах: 16:25 по очкам в нападении, 0:2 по эйсам и шла вровень по блоку, что при значительной разнице в росте было совсем удивительно. Лидировала наша команда только одном — невынужденных ошибках. Ни один раз мы проигрывали очки из-за касаний сетки.

И если Ким феерила, то у примы российского нападения Наталии Гончаровой не получалось практически ничего. Впрочем, это можно было сказать о каждом из наших игроков. Все думали, что Корея — сборная одного игрока, но они были лучше именно командными действиями.

Спасение в защите, которое перевернуло матч

В таком ключе игра протекала вплоть до конца третьего сета. При 18:22 кто-то начал тянуться к выходу. В спасение не верил, наверное, уже никто. К этому не было никаких предпосылок.

А потом те, кто остался, стали свидетелем настоящего спортивного чуда.

При 19:22 россиянки вытащили какой-то сумасшедший мяч в защите. Поочередно сложились как либеро Гончарова и Парубец, успела Галкина — кореянки сами не поняли, как у них утянули очко. А потом Наталия пошла на подачу — и не покидала первую зону до конца сета. Трибуны, поверив, что невозможное в этот вечер возможно, в едином порыве орали: «Россия-Россия». Такого единения видеть давно не приходилось. И наши при колоссальнейшей поддержке набирали очко за очком. То была концовка имени Фетисовой. Ирина в критический момент игры набрала сразу четыре очка подряд.

Это победа!

На таком эмоциональном подъеме Россия просто разносила Корею в четвертом сете. Понимая, что без тай-брейка дело не обойдется, Стефано Лаварини усадил Ким. Дал своему козырю перевести дух перед решающим сетом.

Пятая партия — апогей всего нынешнего турнира. Все что было до нее не имело никакого значения. Ни шикарная игра Ким в начале матча, ни чудесное преображение команды Панкова во второй половине. В этой короткой партии решалось все.

Тон сету успешной атакой задала Гончарова. Дальше — эйс Старцевой. Потом Галкина принимает атаку Ким, а Гончарова снова забивает. 3:0!

Но Корея и не думала отдавать эту игру. Буквально две минуты — и счет уже равный. А к техническому перерыву наша сборная проигрывала уже 6:8.

Эти два мяча разницы так и держались. Финишная прямая — горим 9:11. Потом две атаки Королевой, мощная подача Воронковой, чудо-спасение Галкиной в защите и эффектная атака Гончаровой — 13:11. Проиграть такой матч Россия уже не могла. Даже для такой валидольной сборной это было бы слишком.

Восклицательный знак эйсом поставила Воронкова.