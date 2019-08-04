Сборная России по валидолу! Сумасшедший камбэк подарил команде Олимпиаду
Наша команда горела 0:2 и 18:22, но вытащила игру!
Наша команда горела 0:2 и 18:22, но вытащила игру!
Волейбол. Женщины.
Олимпиские игры-2020. Отборочный турнир. Группа E
Россия — Корея — 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).
Большое дело сделали россиянки.
В других группах нынешней волейбольной квалификации страсти тоже бушевали. США потребовались пять сетов, чтобы на своей площадки обыграть скромную Болгарию. А Бразилия в Уберландии сыграла сразу два тай-брейка: с Азербайджаном и Доминиканой.
Но самый валидольный матч выдала, конечно, наша сборная. Команда тонула стремительнее «Титаника». 0:2 по сетам, 18:22. Казалось, это конец…
Сразу после жеребьевки групп на олимпийскую квалификацию было понятно: наш главный соперник — Корея. Секрет успеха в игре против этой сборной знают все — закрыть Ким Ен Ким. Другое дело, что удается это далеко не всем.
О том, насколько она выделяется на фоне подруг по команде, говорит хотя бы тот факт, что именно Ким вручили очередную личную награду — ее признали MVP Олимпийских игр в Лондоне. Хотя Корея на том турнире осталась без медалей.
Прославленный специалист Джованни Гуидетти вообще называет ее лучшим игроком в мире.
— У нее данные россиянки, сила американки, техника японки и проворность бразильянки, — заявил
Сейчас Ким 31 год, но она
Российский тренерский штаб больше месяца назад усилился одним из лучших аналитиков мира — из мужской сборной на помощь женской пришел Серджио Бузато. Казалось бы, игра Ким будет разобрана вдоль и поперек. Наверное, так и было. Но теория — это одно, а практика — совсем другое.
В начале этого вечера Ким просто уничтожала российскую защиту. А вместе с ней, казалось, и наши надежды. За два сета она настреляла 17 очков.
На фоне удачной игре лидера корейской сборной крайне неудовлетворительной действовала вся российская команда. По итогам двух партий Россия уступала сопернику по всех компонентах: 16:25 по очкам в нападении, 0:2 по эйсам и шла вровень по блоку, что при значительной разнице в росте было совсем удивительно. Лидировала наша команда только одном — невынужденных ошибках. Ни один раз мы проигрывали очки
И если Ким феерила, то у примы российского нападения Наталии Гончаровой не получалось практически ничего. Впрочем, это можно было сказать о каждом из наших игроков. Все думали, что Корея — сборная одного игрока, но они были лучше именно командными действиями.
В таком ключе игра протекала вплоть до конца третьего сета. При 18:22
А потом те, кто остался, стали свидетелем настоящего спортивного чуда.
При 19:22 россиянки вытащили
На таком эмоциональном подъеме Россия просто разносила Корею в четвертом сете. Понимая, что без
Пятая партия — апогей всего нынешнего турнира. Все что было до нее не имело никакого значения. Ни шикарная игра Ким в начале матча, ни чудесное преображение команды Панкова во второй половине. В этой короткой партии решалось все.
Тон сету успешной атакой задала Гончарова. Дальше — эйс Старцевой. Потом Галкина принимает атаку Ким, а Гончарова снова забивает. 3:0!
Но Корея и не думала отдавать эту игру. Буквально две минуты — и счет уже равный. А к техническому перерыву наша сборная проигрывала уже 6:8.
Эти два мяча разницы так и держались. Финишная прямая — горим 9:11. Потом две атаки Королевой, мощная подача Воронковой,
Восклицательный знак эйсом поставила Воронкова.
Это безумный камбэк и сумасшедшая победа сборной России в