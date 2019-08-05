Чемпионат Европы по пляжному волейболу стартует в Москве

Участниками турнира станут представители 20 стран. На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

В одной группе при жеребьевке не могло оказаться больше двух команд из одной страны. По ее результатам российские команды не встретятся друг с другом на групповом этапе и в мужском, и в женском турнире.

Россию в женской части соревнований представят Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, Мария Бочарова и Мария Воронина, Анастасия Фролова и Александра Ганенко, Дарья Рудых и Ксения Дабижа, Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Бирлова и Уколова являются серебряными призерами чемпионата Европы 2015 года, а также победителями Универсиады 2013 года в Казани. Также надежды связаны с дуэтом Марии Бочаровой и Марии Ворониной, который в конце июня одержал победу на чемпионате Европы для игроков не старше 20 лет. В 2018 году Бочарова и Воронина выиграли золото чемпионата мира для игроков не старше 19 лет и золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.

В мужской сетке сыграют шесть российских дуэтов. Это Руслан Быканов и Валерий Самодай, Илья Лешуков и Константин Семенов, Никита Лямин и Тарас Мыськив, Сергей Горбенко и Василий Иванов, Игорь Величко и Максим Худяков, а также чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Красильников играет в паре со Стояновским с 2018 года, годом ранее Красильников вместе с Никитой Ляминым завоевали бронзу чемпионата мира в Вене.

«Хочу всех пригласить на турнир, второй раз он пройдет в Москве, — сказал глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. — Мы начинаем турнир в хорошем настроении, наши ребята выиграли чемпионат мира, кубок выставят недалеко от центрального корта. Они фавориты, женская пара тоже недавно выиграла серьезный турнир, надеемся, что наши пары продвинутся как можно дальше».

Серьезные задачи на домашний турнир

Победители турнира в женском и мужском разрядах получат лицензии на Олимпийские игры в Токио. Ранее победа Красильникова и Стояновского на чемпионате мира обеспечила сборной России лицензию на Игры-2020. Тем не менее задачей для российских волейболистов является выход в финал европейского первенства.

«Задачи мы всегда ставим реальные, сейчас наши мальчики выступают очень успешно, поэтому, конечно, хотим, чтобы наша команда играла в финале, — сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — У москвичей это соревнование вызывает интерес, думаю, публики будет достаточно. Хотелось бы к этому добавить и спортивный результат наших пар».

«Настрой боевой, готовы порадовать болельщиков. Будем стараться завоевать медали чемпионата Европы. Но сейчас очень высокая плотность, есть 15 команд, которые могут обыграть друг друга», — считает чемпион мира Стояновский.

Единственную золотую медаль чемпионата Европы российской сборной принес дуэт Александры Ширяевой и Натальи Урядовой в 2006 году. Российские волейболисты ни разу не становились чемпионами Европы, в 2016 году Константин Семенов и Вячеслав Красильников завоевали серебряную медаль, в 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский выиграли бронзовую награду.