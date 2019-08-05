Помогли характер, фортуна и зрители. Российские волейболистки завоевали лицензию на ОИ

Источник: РИА "Новости"

Матч со сборной Южной Кореи завершился со счетом 3−2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) в пользу россиянок. По ходу первых двух партий российская команда зачастую оказывалась в роли догоняющей, так же начался и третий сет. Южнокорейские волейболистки повели 22:18 в третьей партии, и казалось, что судьба матча решена. Но российские спортсменки смогли собраться, переломить ход сета, а затем и всего поединка.

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После игры главный тренер российской команды Вадим Панков подчеркнул, что матч стал для сборной и всех болельщиков настоящей сказкой со счастливым концом. «Отступать было некуда, игра практически завершалась. Мы рискнули подачей, определили нападение, удачно закрыли блоком. Это фортуна, которая позволила нам попасть на Олимпийские игры, я бесконечно рад. Такое бывает, наверно, раз в жизни, раз в 15−20 лет», — сказал Панков.

Специалист отметил, что у его подопечных по непонятным причинам не складывалась игра в первых двух сетах, но такая растерянность волейболисток стала полезным уроком для тренера. «У Гончаровой игра не получалась в начале, Старцева была тяжелая сегодня, Фетисова в двух сетах не участвовала на блоке, потом заиграла. И все пошло, заиграли абсолютно нормально, как всегда. Были тяжеловаты, недвижимы, только воля к победе позволила разыграться, выиграть этот невозможный сет», — заключил Панков.

«В концовке третьей партии мы сделали пару блоков в переломный момент, это и изменило ход партии, — считает капитан российской команды Евгения Старцева. — В пятом сете сделали две сумасшедшие защиты, это просто неподъемные мячи были. Те, кто у нас подняли эти мячи в защите, просто бойцы. Так и выигрываются матчи, только через такие переломные моменты».

Настоящим седьмым игроком для российской команды в воскресенье стали зрители «Янтарного». Трибуны притихли после первых двух неудачных сетов, но потом вложили все силы в поддержку российских девушек и не умолкали ни на минуту.

Слаженность и воодушевляющую силу калининградских болельщиков на протяжении всего турнира отмечали как российские игроки, так и иностранные волейболистки. Старцева призналась, что именно сумасшедшая поддержка зала помогла россиянкам собраться в матче с южнокорейской сборной.

Источник: РИА "Новости"

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Второй шанс — для остальных

В другом матче группы Е сборная Мексики уступила команде Канады со счетом 0−3. Россиянки заняли первое место с 8 очками, одержав победы во всех трех матчах и завоевав путевку на Олимпиаду-2020. Второе место заняли волейболистки Южной Кореи, набравшие 7 очков. Третьими стали канадки (3), четвертыми — мексиканки (0).

«Первые два сета сборная России играла не в свойственной для себя манере, видимо, сказывалось серьезное напряжение. Слава богу, что переломили игру, в концовке матча было уже понятно, что мы превосходим Корею по многим показателям, первые два сета я списываю на психологическую перегрузку. Проблемы в игре у нас есть, они объективные, технические. Нам надо грамотно разобраться с ними и резко улучшить свою игру к Олимпиаде», — сказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, сборная Японии квалифицировалась в качестве хозяйки соревнований. Помимо сборной России, в отборочном турнире лицензии завоевали команды Сербии, Китая, США, Бразилии и Италии. Еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях в январе 2020 года.

Глава ВФВ отметил, что для российской команды было крайне важно отобраться на Олимпиаду с первой попытки. «Второй олимпийский отборочный турнир был бы сложнее. А когда ты за год до турнира уже на Олимпиаде, это огромный плюс для команды в психологическом плане. Сейчас наша задача — продолжить работу над улучшением игры», — добавил Шевченко.

Олимпийский волейбольный турнир пройдет в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.