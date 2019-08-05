Казахстанские волейболистки провалили отборочный турнир и остались без прямой путевки на ОИ-2020

Игры квартета C, где играл Казахстан, проходили в американском городке Шривпорт-Боссье, штат Луизиана.

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Первыми соперницами казахстанок стали хозяйки турнира, они же были главными фаворитками группы. Игра получилась однозначной: американки все решили за три партии — 25:17, 25:10, 25:10.

Больше шансов у Казахстана было в матче с Аргентиной. Девушки даже сумели взять первую партию, но дальше южноамериканки не дали нашей сборной расслабиться. Последующие сеты получились полными борьбы, но победа досталась более опытным аргентинкам — 3:1 (22:25, 25:8, 25:20, 25:16).

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В последней игре подопечные Санчака играли со сборной Болгарии, которая в этом году участвовала в Лиге наций. Порой наши девушки смотрелись неплохо, но победить не удалось. Итог — третье поражение со счетом 0:3 (14:25, 16:25, 16:25).

Главный тренер сборной Санчак не расстроен результатом, игрой своих подопечных он доволен. Но у него совсем иные тревоги.

«Нашей задачей на Интерконтинентальном отборе было выиграть один матч, у Аргентины. К сожалению, нам это сделать не удалось. У нас возникли серьезные проблемы с составом, травму получила наша основная связующая Наталья Акилова и не смогла играть в полную силу. Без нее разладилась игра на блоке. Не хватало сильной первой линии — не было Алеси Сафроновой и Ольги Дробышевской. В матче с США все было понятно — они выставили сильнейший состав, решали задачу попадания на Олимпиаду. Так что играть с ними было тяжело. А с Аргентиной можно было сражаться, вот только нам не хватило опыта. Соперницы после первой проигранной партии нашли все наши слабые места и грамотно этим воспользовались. В игре с Болгарией не получилось, потому что я экспериментировал с составом, менял диагональных игроков. Результат был не так важен, я рассматривал данный турнир, как спарринг перед чемпионатом Азии», — отметил турецкий специалист.

Несмотря на травму Акилова показала неплохую статистику и стала второй связующей турнира по показателям. Санчак отметил, что сделал правильный выбор.

Сейчас сборная пока еще в США, но скоро вернется в Казахстан, чтобы продолжить усиленные тренировки — впереди ЧА.

«На ЧА уедем уже 15 августа. У нас будет достаточно времени на адаптацию и тренировки, чтобы привыкнуть к залу. Первая игра с Австралией, нам нужно выигрывать. Второй матч с Японией, тут результат не важен, мы можем проиграть. И последняя встреча — с Индией, тут нужно обязательно побеждать, чтобы проходить во второй круг и на квалификационный турнир на ОИ», — рассказал Санчак о дальнейших планах.

По итогам Интерконтинентального квалификационного турнира путевки в Токио обеспечили себе победители групп: Сербия, Китай, США, Бразилия, Россия и Италия.

Напомним, на ЧА Казахстан сыграет в группе B с Японией, Австралией и Индией. Турнир пройдет в столице Южной Кореи Сеуле с 17 по 25 августа.