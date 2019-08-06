Тренер женской сборной Бразилии покинет свой пост после ОИ-2020

Гимараеш возглавляет женскую сборную Бразилии с 2003 года. Под его руководством команда побежала на Играх в Пекине и Лондоне.

«Конечно, (это будут последние Олимпийские игры), я уже 16 лет в женской сборной. Пришло время для другого тренера. У нас очень хорошее поколение игроков на 2024 и 2028 года. Я бы хотел, чтобы команду возглавил Паулу Коко (тренер клуба “Прайя”), но конфедерация (волейбола страны) должна сама определить нового тренера», — цитирует Гимараеша Sportv.globo.com.