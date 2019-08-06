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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер женской сборной Бразилии покинет свой пост после ОИ-2020

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Главный тренер женской сборной Бразилии по волейболу Жозе Роберто Гимараеш заявил, что покинет свой пост после Олимпийских игр в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

Гимараеш возглавляет женскую сборную Бразилии с 2003 года. Под его руководством команда побежала на Играх в Пекине и Лондоне.

«Конечно, (это будут последние Олимпийские игры), я уже 16 лет в женской сборной. Пришло время для другого тренера. У нас очень хорошее поколение игроков на 2024 и 2028 года. Я бы хотел, чтобы команду возглавил Паулу Коко (тренер клуба “Прайя”), но конфедерация (волейбола страны) должна сама определить нового тренера», — цитирует Гимараеша Sportv.globo.com.

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