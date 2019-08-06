Российская волейболистка Наталья Думчева перешла в «Минчанку»

Новый игрок будет выступать на позиции диагональной нападающей. Москвичка с 13 лет занималась волейболом в известной спортшколе СДЮСШОР-65. Первым профессиональным клубом игрока в 2008 году стал московский «Луч». С 2006 по 2009 год входила в состав молодежной сборной России.

В 2009 году Наталья Думчева продолжила карьеру на Кипре в «Анортосисе». Вместе с этой командой в 2010 году Наталья стала чемпионкой Кипра, а в 2011-м — серебряным призером. В 2012 году волейболистка переехала в Италию, где защищала цвета клуба «Сала-Консилина». В российских клубах диагональная выступала в «Автодор-Метаре» (2012/2013), «Сахалине» (2013/2014), «Фортуне» (2014/2015), «Воронеже» (2015−2017) и «Протоне» (2017−2019). В составе «Протона» она стала бронзовым призером Кубка России 2017 года.

«Мне нравится атмосфера в минской команде, многих спортсменок видела и знаю по соревнованиям молодежных сборных. Мой отец (Юрий Думчев — российский спортсмен и актер, шестикратный чемпион СССР в метании диска и толкании ядра, чемпион Европы, участник Олимпийских игр, рекордсмен мира по метанию диска) всегда любил Беларусь, восхищался страной, отзывался о ней самыми теплыми словами. Наверное, это осталось в памяти и передалось и мне. Поэтому, когда мама узнала о моем переезде в Минск, она отнеслась к решению позитивно», — отметила Наталья Думчева.

Волейболистки «Минчанки» в начале августа будут готовиться к сезону на спортивной базу в Тихиничах (Гомельская область).