Лямин и Мыськив стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив выиграли свой стартовый матч на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив выиграли свой стартовый матч на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
Лямин и Мыськив в группе D взяли верх над итальянцами Тициано Андреаттой и Андреа Абьятти со счетом 14:21, 21:19, 15:11.
В матче группы Е россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов уступили итальянскому дуэту Паоло Николаи/Даниэле Лупо — 16:21, 17:21.