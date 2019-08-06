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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лямин и Мыськив стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив выиграли свой стартовый матч на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лямин и Мыськив в группе D взяли верх над итальянцами Тициано Андреаттой и Андреа Абьятти со счетом 14:21, 21:19, 15:11.

В матче группы Е россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов уступили итальянскому дуэту Паоло Николаи/Даниэле Лупо — 16:21, 17:21.

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