Россиянки Рудых и Дабижа проиграли в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

Россиянки проиграли голландкам Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел со счетом 18:21, 17:21. В другом матче группы F немки Карла Боргер и Юлия Зуде оказались сильнее чешского дуэта в составе Михалы Квапиловой и Микаэлой Кубичковой (21:15, 21:17). Во втором туре, который пройдет в среду, россиянки сыграют с немецкой парой.

Ранее в первом туре в женской части соревнований победы одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, а также Анастасия Фролова в паре с Александрой Ганенко. В мужской части соревнований победили Никита Лямин и Тарас Мыськив, потерпели поражения Максим Худяков и Игорь Величко, Сергей Горбенко и Александр Лихолетов, а также Руслан Быканов в паре с Валерием Самодаем.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в женской части соревнований также представляют Екатерина Бирлова и Евгения Уколова (группа D).