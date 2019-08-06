Красильников и Стояновский одержали победу в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу

Источник: РИА "Новости"

Россияне обыграли немцев Филиппа Бергманна и Янника Хармса со счетом 21:19, 21:18. В среду пройдет второй тур, россияне сыграют с голландским дуэтом Стефеном ван де Велде и Кристианом Варенхорстом.

Ранее в первом туре в мужской части соревнований потерпели поражения Максим Худяков и Игорь Величко, Сергей Горбенко и Александр Лихолетов, Руслан Быканов в паре с Валерием Самодаем, победу одержали Никита Лямин и Тарас Мыськив. В женских соревнованиях победы одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, а также Анастасия Фролова в паре с Александрой Ганенко, поражения потерпели Дарья Рудых и Ксения Дабижа, Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в мужской части соревнований также представляют Илья Лешуков и Константин Семенов (группа С).