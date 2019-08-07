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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерация волейбола Южной Кореи обвинила тренера сборной России в расизме

Представители Федерации волейбола Южной Кореи хотят подать жалобу на старшего тренера женской сборной России итальянца Сержио Бузато за жест, в котором корейцы увидели проявление расизма, информирует Yonhap.

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Источник: РИА "Новости"

4 августа российские волейболистки со счётом 3:2 обыграли Корею в матче отборочного турнира Олимпиады в Токио и завоевали путёвку на Игры-2020. По окончании встречи появилась фотография, на которой Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

«Мы пытаемся подтвердить, является ли такой акт наказуемым в Международной федерации волейбола. Необходимо принять меры, чтобы подобное больше не повторялось», — говорится в заявлении Южнокорейской волейбольной ассоциации.

Жалоба будет направлена в Международную (FIVB) и Всероссийскую (ВФВ) федерации волейбола.

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