Бирлова и Уколова одержали первую победу в группе на ЧЕ
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали первую победу на групповом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали первую победу на групповом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Бирлова и Уколова в своем втором матче на турнире обыграли швейцарскую пару Лаура Калуори/Дуня Герсон со счетом 2−0 (22:20, 21:19).
Россиянки в четверг сыграют с представительницами Польши Кингой Войтасик и Катаржиной Коциолек.