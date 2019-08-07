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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бирлова и Уколова одержали первую победу в группе на ЧЕ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали первую победу на групповом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бирлова и Уколова в своем втором матче на турнире обыграли швейцарскую пару Лаура Калуори/Дуня Герсон со счетом 2−0 (22:20, 21:19).

Россиянки в четверг сыграют с представительницами Польши Кингой Войтасик и Катаржиной Коциолек.

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