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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бузато: я никого не хотел обидеть своим жестом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Старший тренер женской сборной России по волейболу Сержио Бузато рассказал РИА Новости, что своим жестом он лишь праздновал выход команды на Олимпиаду в Токио и ни в коем случае не хотел оскорбить сборную Южной Кореи.

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Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на Бузато за жест, в котором корейцы увидели проявление расизма. Российские волейболистки обыграли кореянок (3−2) в решающем матче отборочного турнира ОИ-2020 в Токио и завоевали лицензию на Игры. На фотографии, где запечатлен Бузато после игры, тренер показал жест, изображающий узкие глаза.

«Я не хотел никого обидеть. Я очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио», — сказал Бузато по телефону.

«Я с большим уважением отношусь к команде Южной Кореи, у меня там несколько друзей работает. Я приношу извинения команде Южной Кореи, Федерации волейбола Южной Кореи, болельщикам. Я не хотел обидеть эту нацию, меня не правильно интерпретировали», — добавил собеседник агентства.

По словам Бузато, к нему никогда не было претензий за долгую тренерскую карьеру в волейболе.

«Когда сборная России отобралась на Олимпиаду в Бразилии, я точно так же был счастлив и на радостях станцевал самбу. Я ко всем нациям отношусь с большим уважением. У меня огромный стаж работы в волейболе, в моем списке уже шесть Олимпиад, и ни разу не было ко мне претензий», — отметил тренер сборной России.

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