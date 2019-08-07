Бузато: я никого не хотел обидеть своим жестом

Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на Бузато за жест, в котором корейцы увидели проявление расизма. Российские волейболистки обыграли кореянок (3−2) в решающем матче отборочного турнира ОИ-2020 в Токио и завоевали лицензию на Игры. На фотографии, где запечатлен Бузато после игры, тренер показал жест, изображающий узкие глаза.

«Я не хотел никого обидеть. Я очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио», — сказал Бузато по телефону.

«Я с большим уважением отношусь к команде Южной Кореи, у меня там несколько друзей работает. Я приношу извинения команде Южной Кореи, Федерации волейбола Южной Кореи, болельщикам. Я не хотел обидеть эту нацию, меня не правильно интерпретировали», — добавил собеседник агентства.

По словам Бузато, к нему никогда не было претензий за долгую тренерскую карьеру в волейболе.