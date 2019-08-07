FIVB получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на Бузато

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на Бузато. Российские волейболистки обыграли кореянок (3−2) в решающем матче отборочного турнира ОИ-2020 в Токио и завоевали лицензию на Игры. На фотографии, где запечатлен Бузато после игры, тренер показал жест, изображающий узкие глаза.

«FIVB в курсе дела и отмечает, что Всероссийская федерация волейбола незамедлительно предприняла шаги, чтобы удалить фотографию с различных сайтов, так как фотография не соответствует ее взглядам и ценностям. FIVB получила официальную жалобу, которая сейчас рассматривается. По этому вопросу не будет никаких дальнейших комментариев, пока процесс не завершится», — сообщили в федерации.