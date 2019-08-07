Семенов и Лешуков одержали вторую победу на ЧЕ
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков одержали вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков одержали вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
В своем втором матче в группе C россияне переиграли сербов Лазара Коларича и Стефана Басту — 2−0 (22:20, 21:16).
Россияне, обеспечившие себе выход из группы, в четверг сыграют с Александром Самойловым и Янисом Шмединьшем из Латвии.