Россияне Быканов и Самодай не смогли выйти из группы на ЧЕ по пляжному волейболу

Источник: AP 2019

В заключительном матче группы А россияне проиграли австрийцам Александру Хуберу и Кристофу Дресслеру со счетом 21:17, 15:21, 13:15. В другом матче группы латвийцам Мартину Плавинсу и Эдгару Тоцу было засчитано техническое поражение, они должны были сыграть против норвежцев Андерса Бернтсена Мола и Кристиана Сандли Сорума.

Быканов и Самодай заняли последнее место в группе, набрав три очка. Напрямую в 1/8 финала вышла норвежская пара, которая не проиграла ни одной встречи на групповой стадии. В стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала сыграют немецкая и латвийская пары, которые заняли второе и третье места соответственно.